Is dit de coolste Porsche restomod?

In een woud van gelijk gestemde veredelaars, eindelijk wat anders.

Intussen spreken we niet meer van een trend, maar eigenlijk gewoon over een niche als het om ‘restomodden‘ gaat. Op dit moment vinden we moderne Porsches stom en is er niets dan oude Porsches. Met name uit de tijden dat Porsches niet al te best verkochten. Het zijn juist die modellen die erg veel gebruikt worden om eens grondig aan te pakken. Zowel de 964 als de 993 zijn populaire auto’s om als basis te krijgen. Met name de 964 is vrij eenvoudig te voorzien van een klassieke look. Dankzij de afmetingen en de rechtopstaande voorruit zie je niet snel dat het eigenlijk een veel modernere Porsche is. Geronommeerde namen als Singer en Ruf maken maar al te graag gebruik van de Porsche 964.

Laatste toevoeging in deze serie is deze creatie van MOMO. We kennen MOMO voornamelijk van de accessoires voor automobielen. Stuurwielen, stoelen, en versnellingspook-knoppen zijn nét even wat fijner wanneer ze gefabriceerd zijn door MOMO. Daarnaast is het bedrijf ook leverancier voor veel automerken. Dat prachtige leder in een Alfa Romeo 156? Inderdaad, van MOMO. In samenwerking met Emory Motorsport is MOMO (wat staat voor MOretti-MOnza) in de weer geweest met een wel heel bizarre Porsche.

Het project heet de ‘MOMO 356 RSR Outlaw’ en is in feite een 356 koets op een 964 chassis. De grote inspiratiebron schijnt de 911 RSR uit 1973 te zijn. Op welke manier dat het geval moet zijn, is echter niet duidelijk. Neem de motor, dat is een 2.4 liter zescilinder boxer, die door twee turbo’s goed is voor 325 pk. Mocht je dat te weinig vinden, er is een boost-controller aan boord. Zet je deze zo hoog mogelijk, dan levert de motor 375 pk. De auto weegt nog geen 1.000 kilogram, dus reken maar dat dit uitstekend van zijn plek komt.

Om dat vermogen goed op de weg te krijgen (de auto heeft achterwielaandrijving), heeft de 356 RSR Outlaw de beschikking over plakkerige Pirelli P-Zero Trofeo R banden. Deze banden worden om MOMO Heritage 5 velgen van 17″ groot gemonteerd. Leuk detail, de center-locks komen van een Porsche 935. Uiteraard zit er een MOMO-sportstuurwiel in, evenals een vernsellingspookknop van de Italianen. Binnenkort wordt de auto afgebouwd, zowel de carrosserie als het interieur worden nog verder aangepakt.