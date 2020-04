Peugeot e-2008 SUV rijtest en video

We maakten een rijtest over de nieuwe Peugeot e-2008 SUV. Is een elektrische aandrijflijn de beste keuze voor de compacte cross-over van Peugeot?

In de urban jungle wil iedereen tegenwoordig een compacte SUV. Want dat is zo lekker stoer. Het biedt bovendien lekker veel overzicht dankzij de hoge zit. En de merken laten de doelgroep met slimme reclames geloven dat ze net zo hip zijn als 30 jaar jongere mensen met kleine kinderen.

Het heeft ervoor gezorgd dat we, in een tijd waar auto’s schoner zouden moeten worden, steeds meer SUV’s en cross-overs zien verschijnen. Auto’s die zwaarder zijn en een grotere luchtweerstand hebben. En dus auto’s die minder efficiënt zijn. Deze auto is daar in zekere zin een goed voorbeeld van.

De Peugeot e-2008 SUV uit deze rijtest is namelijk onderhuids identiek aan de recent gelanceerde Peugeot e-208. De e-2008 biedt iets meer ruimte dankzij de wat grotere buitenmaten. Het platform (e-CMP, grotendeels gelijk aan het CMP platform van de niet elektrische Peugeot 208 en 2008), de aandrijflijn en de accucapaciteit zijn echter identiek. De range en prestaties vallen echter zonder uitzondering in het voordeel van de Peugeot e-208 uit. En juist dat aspect is zo cruciaal bij elektrische auto’s als deze.

Peugeot e-2008 SUV rijtest – range, laden en power

Laten we dat cruciale item meteen behandelen: de Peugeot e-2008 SUV heeft een range van 320 kilometer volgens de WLTP-meting. Dat is twintig kilometer minder dan de e-208. Een volledige acculading is in vijf uur en een kwartier te realiseren met een AC-laadpunt, mits je beschikt over een 3-fase 11 kW aansluiting. Dat is anders dan wat ik in de video vertel, maar die cijfers heeft Peugeot tussen het opnemen en nu verbeterd. De Peugeot e-2008 gebruikt overigens net als de andere auto’s op dit platform de CCS-stekker om te laden.

Snel laden kan ook: met een 100 kW DC-lader kan in een halfuur de batterij 80% opgeladen worden. Dat staat gelijk aan 410 kilometer per uur laadsnelheid. De accu meet overigens 50 kWh. Peugeot garandeert dat deze batterij tot 8 jaar of 160.000 kilometer een minimale capaciteit van 70% levert. Bij tussentijdse verkoop wordt bovendien een certificaat afgegeven voor de volgende eigenaar.

De elektromotor heeft 136 pk en 260 Nm koppel beschikbaar. Daardoor kun je in 8,5 seconden de 100 kilometer per uur aantikken en eventueel door tot een topsnelheid van 150 kilometer per uur. Dat is keurig de grens van het inleveren van je rijbewijs op de Nederlandse snelwegen tegenwoordig, hard zat dus!

Het behoeft overigens verder geen uitleg meer dat hard rijden enorme invloed op de range heeft. Peugeot geeft zelf aan dat 130 kilometer per uur als constante snelheid de WLTP-range ongeveer halveert.

High-tech looks

De 2008 (en e-2008) is een scherp getekende auto. Zeker in de GT-Line is het best een strakke verschijning, met veel zwarte accenten en sierlijsten. De uitlaat is uiteraard afwezig bij de Peugeot e-2008 SUV die we voor deze rijtest beschikbaar hebben. De grille van de e-2008 heeft blokjes uitgevoerd in de carrosseriekleur, in ons geval zijn er dus veel rode stipjes rond de leeuw te vinden. De neus is verder vooral opvallend door de LED-dagrijverlichting en een ander tof detail: de 2008-aanduiding op de neus.

Er zijn veel rechte, scherpe lijnen over de hele koets terug te vinden. De flanken ogen gespierd door driehoekige vlakken die de wielkasten optisch wat breder maken. Het in dit geval zwart gelakte dak matcht weer mooi met de zwarte balk die horizontaal over de achterzijde loopt en die de achterlichten verbindt. Hier en daar vinden we bovendien een ‘E’ om de elektrische aandrijflijn kenbaar te maken. Overall is het een strakke, bijna futuristisch ogende auto.

Interieur: herkenbaar Peugeot

Uiteraard heeft de Peugeot e-2008 SUV uit deze rijtest een klein stuurtje en een hooggeplaatste i-cockpit. De e-2008 heeft de nieuwste versie daarvan, met een 3D-effect. Dat zorgt ervoor dat de belangrijkste informatie in een voorste laag gepresenteerd worden. De minder triviale zaken zijn iets meer op de achtergrond geplaatst.

De pianotoetsen zijn ook terug, en bedienen de meest belangrijke functies voor de inzittenden. Achter die toetsen zitten extra, minder vaak gebruikte functies. De bediening voor de aandrijflijn is verpakt in Peugeots bekende hendel, waarbij met een extra beweging naar achteren de rijstand van D naar B wordt gewisseld. In de B-stand wordt er meer actief energie teruggewonnen en dus harder op de motor geremd bij het loslaten van het gaspedaal. De stoelen in de Peugeot e-2008 zitten bovendien prima, genoeg comfort en genoeg zijdelingse steun. De groene stiksels zijn speciaal voor het elektrische thema, maar matchen verder nergens mee (de e-logo’s zijn blauw) dus hadden van mij niet gehoeven.

Het infotainmentscherm oogt modern en fraai, het infotainment zelf werkt niet direct het makkelijkst van alle systemen die we kennen. De navigatie heeft overigens een ingebouwde functie met laadpunten en je kunt je reis uiteraard plannen via die laadpunten.

Peugeot e-2008 SUV rijtest: fijn rijden

De rij-ervaring met een Peugeot e-2008 SUV is prima, maar weinig verrassend. Stiekem heeft de e-2008 best een aardige dynamiek. De besturing is niet van het scherpste soort, maar het kleine stuurtje geeft net dat beetje sportief gevoel om het leuk te maken. Het elektrokoppel helpt ook. Met 136 pk en 260 Nm is dit natuurlijk zeker geen snelheidswonder. Doordat het vermogen echter altijd volledig aanspreekbaar is, voelt de auto een stuk vlotter dan een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor.







Dat is het grote voordeel van elektrisch rijden: auto’s als een e-2008 worden soort van grappig door de tussensprintjes. Maak je overigens geen illusie over het volledig oproken van banden, want het ESP gaat vanaf 20 kilometer per uur gewoon weer aan, hoeveel moeite je ook doet om het uit te schakelen. Maar goed, met de Drive Mode-knop in Sport voelt het best als een vlotte auto. De andere rijmodi zijn Eco en Normal en die doen precies wat je ervan verwacht. Bijkomend voordeel van de elektrische aandrijflijn is dat het heerlijk stil is in de cabine.

Peugeot e-2008 SUV rijtest conclusie

We vroegen ons in de intro van dit artikel af of dit de beste aandrijflijn voor de e-2008 is. En ik ben geneigd daarop met ‘ja’ te antwoorden. Daarbij laat ik wel even buiten beschouwing dat je er geen caravan achter kunt hangen. Of überhaupt dat je er iets achter kunt hangen, want een aanhanger mag simpelweg niet.

Is dat niet belangrijk, dan is de e-2008 stiller en prettiger om te rijden dan de 2008 met verbrandingsmotor. Een range van 320 kilometer WLTP zorgt er bovendien voor dat je vrijwel alles met deze auto prima kunt doen. Zelfs het reizen naar vakantiebestemmingen is met een beetje plannen vooraf prima te doen lijkt ons. De Peugeot e-2008 SUV is verkrijgbaar vanaf €40.930 en de in deze rijtest verschijnende GT-Line is vanaf €46.630 te scoren. Dat is ongeveer €6000 duurder dan vergelijkbare e-208’s. Of het ook die meerprijs waard is? Laat ik het zo zeggen: je moet wel vrij veel geven om die hoge zitpositie en die extra kofferbakruimte.