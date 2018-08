Deze 12 auto’s brachten afgelopen weekend 100 miljoen+ op

In slechts twee dagen tijd werden tientallen miljoenen uitgegeven aan de mooiste auto's.

Het is dinsdag en we zitten vol in de 35ste week van 2018. De Monterey Car Week zit er in Californië ook weer op en het was een vruchtbare week. Afsluitend van de week waren diverse veilingen, waaronder die van veilinghuis RM Sotheby’s, Goodings en Bonhams. De veilinghuizen kunnen terugblikken op een topweekend, want de opbrengsten waren niet verkeerd. Er zijn tientallen auto’s van de hand gedaan. Om de enorme lijst te filteren check je hieronder de auto’s die tenminste vier miljoen dollar wisten op te brengen.

12. 1955 Porsche 550 Spyder – $4.455.000

De vorige eigenaar heeft deze Porsche maar liefst 20 jaar in de collectie gehad. De nieuwe koper liet deze kans niet gaan en neemt de 550 Spyder voor meer dan vier miljoen dollar mee naar huis.



11. 2007 Porsche RS Spyder – $4.510.000

Van deze LMP2-racer zijn zeven stuks gemaakt voor het 2007 raceseizoen. Een enorm prijzig, maar erg gaaf speeltje voor op het circuit.



10. 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR – $4.515.000

Iedereen met een beetje poen wilt de CLK GTR toch in zijn garage hebben staan? Slechts 25 stuks zijn er gemaakt en deze auto heeft minder dan 1.500 kilometer gelopen. Best zonde, want de Mercedes schreeuwt het uit om gereden te worden.



9. 1956 Maserati A6G/2000 Berlinetta – $4.515.000

Van deze auto zijn 20 exemplaren gemaakt. Dit elfde exemplaar is de afgelopen twee jaar uitvoerig gerestaureerd. Lang genieten van de opgeknapte Maserati deed de eigenaar niet. De klassieker werd geveild en niet voor een kinderachtig bedrag.



8. 1957 Porsche 550A Spyder – $4.900.000

De 550A doet het altijd goed en het is een zeer belangrijke Porsche in het geschiedenis van het merk. Geen wonder dat deze auto bijna vijf miljoen dollar opleverde afgelopen weekend. In 2014 won dit exemplaar het Concours d’Elegance op Amelia Island.



7. 1955 Ferrari 500 Mondial Series II – $5.005.000

Met zijn blauwe kleur een opvallende verschijning. Is gerestaureerd en draagt de livery van de 1955 Grand Prix van Venezuela.



6. 1955 Maserati A6GCS/53 Spider – $5.170.000

Slechts drie Maserati’s werden op dit chassis gebouwd. Een icoon uit de racehistorie in de jaren vijftig.



5. 1958 Ferrari 250 GT Tour de France Berlinetta – $6.600.000

Ruim 52 jaar in het bezit geweest van autoverzamelaar Fred Peters. In een prachtige staat.



4. 1966 Ford GT40 Mk II – $9.795.000

Er zijn acht Mark II GT40’s gebouwd en dit is nummer vier. Uiteraard in actie gekomen op Le Mans, in het jaar 1966. De afgelopen 14 jaar goed verzorgd en nu klaar om vertroeteld te worden door de nieuwe eigenaar.



3. 1963 Aston Martin DP215 Grand Touring Competition Prototype – $21.455.000

Een prototype one-off van Works Aston Martin. Gereden door Lucien Bianchi en Phil Hill op Le Mans in 1963. Compleet gerestaureerd en in een uitmuntende staat.



2. 1935 Duesenberg SSJ – $22.000.000

Er bestaan slechts twee exemplaren van de SSJ. Geen wonder dat deze dinosaurus onder de auto’s zoveel geld waard is.



1. 1962 Ferrari 250 GTO – $48.405.000

Kwam al apart aan bod in een artikel, en terecht. Deze iconische Ferrari was de absolute klapper van het weekend. Zal er ooit meer betaald worden voor een dergelijke Ferrari? De tijd zal het leren.