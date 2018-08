Kopen: Ferrari 812 Superfast van Afrojack

Hij heeft er lang van genoten.

Ruim een maand geleden werd bekend dat deze grijze Ferrari 812 Superfast het nieuwste speeltje van de DJ was. Blijkbaar was de liefde van korte duur, want de Italiaan met V12 duikt nu alweer op als occasion bij Carlink.

Team Afrojack begon het Gumball-avontuur dit jaar met een rode Aventador SV, maar al gauw wisselde de jas deze om naar een gloedjenieuwe 812 Superfast. De Aventador zou niet comfortabel genoeg geweest zijn. Tijd voor een wrap was er niet. Op de Grigio Titanio Metallic lak werden de nodige sponsorstickers geplakt en de Ferrari was klaar om te gaan. Op de teller staan slechts 2.500 gereden kilometers. Overigens vermoeden we niet dat dit rusting ingereden kilometers zijn geweest.

De 812 Superfast staat te koop voor een bedrag van 344.000 euro exclusief alle belastingen. Qua prijs scheelt het niet veel met een nieuw exemplaar. Verschil is wel dat deze volgende week voor je deur kan staan en een nieuwe 812 Superfast een levertijd van enkele maanden kent. Bovendien kun je zeggen dat Afrojack, Jeroen vd Berg en Josh Cartu in het ding hebben gezeten. In sommige kringen schijn je daar indruk mee te maken.