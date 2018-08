Nederlandse architect maakt ultieme mancave

Een glaasje drinken met je maten, kijkend naar je dikste bolide.

Je kan natuurlijk een dikke villa met een garage van 80 m2 kopen, maar een kale ruimte om auto’s te stallen is ook zo saai. Misschien eens een interieurarchitect inschakelen, want het resultaat kan er behoorlijk gaaf uit komen te zien. Dat heeft de klant van deze garage gedaan. Het Nederlandse Wildenberg Interieurarchitectuur werd ingeschakeld om van een saaie, kille garage iets moois te maken. De opdracht was simpel. Het moet er gezellig zijn, je moet er een whisky met je maten kunnen drinken, maar het moest wel een garage blijven. Say no more, aldus het architectenbureau.

Het resultaat overtreft de stoutste verwachtingen. Er is een autolift om de auto naar de buitenwereld te brengen, er is een prachtige bar present en de aanwezige haard geeft de indruk dat je in een knusse kamer bent in plaats van een autogarage.

De mancave bevat daarnaast een groot beeldscherm voor films en/of sportwedstrijden, een flipperkast en een puike audio-installatie. Het enige nadeel is dat er maar één auto kan worden geparkeerd. Het zou net even wat gaver zijn als er nog twee of drie auto’s in de ruimte gestald konden worden.