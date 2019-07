Deze 12-jarige weet zijn leeftijd goed te verbergen

Eerlijk is eerlijk, het is nog steeds een leuke verschijning.

De Fiat 500 gaat al weer een tijdje mee. De auto werd geïntroduceerd in 2007 en heeft sindsdien een kleine facelift gehad. Er is zelfs een occasion video van! Echter, qua uiterlijk is er vrij weinig veranderd in de afgelopen jaren. Wel is de auto technisch doorontwikkeld. Denk aan versies met tweecilinder motoren, bijvoorbeeld.

Om de interesse voor het model een beetje warm te houden, lanceert Fiat zo nu en dan een speciale uitvoering van de 500. Op dit moment staat de teller op 29. Dat verandert per vandaag in 30 want de Fiat heeft het doek getrokken van de 500 Dolcevita. De 500 Dolcevita is er speciaal om de 62 verjaardag van de Fiat 500 te vieren. Het thema van de auto laat zich het beste omschrijven als ‘nautisch’.

Ondanks dat veel 500’s wit zijn, is de kleur ‘Gelato White’ geheel nieuw voor deze 500. Eveneens uniek is de striping van de 500: rood, wit, rood. Net als bij veel Porsches mogelijk is, heeft deze Fiat in carrosseriekleur gespoten velgen. Je kan de 500 Dolcevita krijgen als hatchback en cabrio, de 500C. De eerste heeft een glazen dak, de tweede een stoffen dak. Speciaal voor dit model ziet het dak eruit als een zwempak uit de jaren ’60. Hoe toepasselijk.

Uiteraard zet Fiat het nautische thema zich voort in het interieur. Ondanks dat het al 12 jaar oud is, doet het niet zeer verouderd aan. Zeker niet in deze aankleding. Denk aan lederen bekleding met rode piping en rood gestikte ‘500’-logo’s. Standaard krijg je navigatie, climate control en een multifunctioneel stuurwiel. Alles wat je nodig hebt in zo’n compacte stadsrakker. Er is keuze uit een 1.0 met 69 pk, een 0.9 Twin-Air met 85 pk en een 1.2 LPG met 69 pk. Standaard heeft de 500 Doclevita een handbak, op de TwinAir is een automaat mogelijk. Of de auto naar Nederland komt is vooralsnog niet duidelijk.