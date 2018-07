Drie keer raden wie deze Fiat 500 heeft gemaakt

Het is Italiaans en bizar. Als het goed is komen er nu twee woorden bovendrijven die een naam vormen.

De Fiat 500 is en blijft een icoon. Zowel de originele uit de jaren ’60 als de revival uit 2007 wisten de ziel van menig persoon te winnen, ook de niet-petrolheads. De ‘nieuwe’ is nog steeds op de markt en blijft in trek bij de hippe bevolking. Zoals elk icoon zijn er verschillende versies van (geweest) en dat geldt ook voor de nieuweling. Sterker nog: Fiat heeft momenteel een heus 500-arsenaal met de 500C, 500L en 500X. Allemaal leuk en aardig, maar de verschillende versies van het origineel waren veel interessanter.

Zo verraste Fiat op 4 juli 1958 vriend en vijand met de 500 Spiaggina, uiteraard op basis van de oude 500. Het was een minimalistisch wagentje, zonder dak of deuren, die vooral bedoeld was voor het cruisen van strand naar strand.

Als je in je hoofd de rekensom al hebt gedaan, weet je dat 4 juli 1958 vandaag precies 60 jaar geleden is. Daarom heeft Garage Italia Customs een speciaaltje klaarstaan. De Fiat 500 Spiaggina ’58, zo noemt de toko van Lapo Elkann hem.

Elkann ging al eerder aan de slag met de 500, met alle gevolgen van dien, verder staat de flamboyante Italiaan niet bepaald bekend om zijn bescheidenheid. Wat dat betreft is de Spiaggina-revival een guitig wagentje. Retro-stijl chromen wielen, een babyblauwe met witte laklaag die voortzet in het interieur en natuurlijk geen dak en voorruit. Zoals bij het origineel ligt de nadruk op de simpelheid van het geheel. Dat is best prima gelukt.

Al is het ding volledig in Lapo-stijl, de 500 kan het hebben en dankzij het achtergrondverhaal komt ie ermee weg. Helaas betreft het een one-off en wordt hij dus niet erg bereikbaar. En waarschijnlijk ook duur. Gelukkig komt Fiat vandaag ook met een speciaaltje: hun eigen 500 Spiaggina. Ook babyblauw met wit, ook leuke chromen retro-velgen, maar op basis van de Fiat 500C en dus heeft hij (bij wijze van spreken) een vast dak. Voordelen: daardoor is hij extra bruikbaar en goedkoper. Maar de creatie van Lapo komt dichter bij het origineel.