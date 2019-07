Natuurlijk, zet een slijptol* in je nieuwe Urus

*De figuurlijke slijptol.

Het was een introductie die nogal wat voeten in de aarde had. We hebben natuurlijk over de introductie van de Lamborghini Urus. Ondanks dat het Italiaanse merk al eens eerder een kolossale 4×4 op de markt bracht, was het voor sommige puristen c.q. liefhebbers lastig te verteren.

Een crossover van Lamborghini. Nu moeten we wel eerlijk zijn dat het een vrij geslaagde creatie. Qua looks zit er iets te veel Audi in (wat niet vreemd is), maar het is een indrukwekkend bakbeest met 650 pk. Heel veel klanten vinden dat ook en hebben een order geplaatst voor een nieuwe Urus. Vervolgens moeten ze wel een tijdje wachten, want de de Urus is dermate populair dat de productiefaciliteit van Lamborghini nog niet helemaal kan voldoen aan de vraag. Het mag duidelijk zijn: de Urus is hot.

Het nadeel is dat binnen korte tijd de bovengemiddeld vlotte Urus een auto wordt die je overal ziet. Zeker in bepaalde kringen zul je erover kunnen struikelen. De oplossing is om je te wenden tot tuners als TopCar of Mansory. Maar je kan natuurlijk ook naar 1016 Industries gaan. Dit Amerikaanse bedrijf voorziet je Urus van een bodykit, zonder dat er daadwerkelijk een slijptol aan te pas komt. Het doel is om er een behoorlijk extreem apparaat van te maken met een enorme bodykit inclusief flinke voorbumper, sideskirts en diffuser.

Dit exemplaar is voor de goede orde nog even voorzien van een enorm setje velgen: 24″ maar liefst. Ondanks dat het allemaal zwaar over de top is, past het uitstekend bij de Urus. Het verlagen van een crossover ontgaat ons een beetje, maar je bent in elk geval een stuk unieker dan al die andere unieke mensen in exact dezelfde Urus. Mocht je de bodykit zat zijn, kun je altijd te panelen weer omwisselen. Dat is het voordeel van de figuurlijke slijptol.