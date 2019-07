BMW X7 pickup is géén 1 April-grap

Het is immers 5 juli.

Het was een van de meest geslaagde 1 april-grappen, namelijk die van BMW M3 pickup. Op basis van de M3 E93 (de cabriolet), bouwde BMW namelijk een versie met open laadbak. Men ging er mee testen op de Nürburgring Nordschleife in camouflage. Op 1 april werden de foto’s onthuld. Zoals wel vaker met een geslaagde 1 april-grap was er veel zorg aan besteed. Het waren ook geen flauwe renders, het ging écht om een M3 Pickup.

Nu komt BMW wéér met een pickup op basis van een bestaande personenauto. Ditmaal gebaseerd op de grootste SUV van het merk uit München: de gigantische, enorme en kolossale X7. In motorisch opzicht is het niet de meest spannende variant. Achter de enorme ‘nieren’ gaat namelijk de 3.0 zes-in-lijn met turbo schuil, goed voor 340 pk en 500 Nm. De donker paars-blauwe kleur is erg fraai, maar niet het meest opvallende aspect.

Dat is natuurlijk de achterkant. Deze X7 heeft namelijk een enorme laadbak achter de achterbank. Het is nu strikt een vijfzitter geworden. Dankzij slim gebruik van CFRP (met kunststof versterkt koolstofvezel) is deze X7 pickup maar liefst 200 kilogram lichter dan eens standaard exemplaar.

Uiteraard gaat deze BMW X7 pickup niet in productie. Het is een samenwerkingsproject van stagiairs van diverse BMW-afdelingen, zowel de automobiel-sector als die van BMW Motorrad. Achterop de deze X7 treffen we dan ook een F850 GS motorfiets van BMW aan. Deze combinatie van BMW voertuigen is een promotionele stunt om de BMW Motorrad-dagen luister bij te zetten.