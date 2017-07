Deze 2 Serie Cabrio wil heel graag een M2 zijn

Tot op heden is er nog geen M2 Cabrio geïntroduceerd. Creatievelingen gaan zelf aan de slag, maar laat je niet gek maken door badges en een bodykit.

Deze BMW 2 Serie Cabrio wordt op Marktplaats gepresenteerd als een unieke M2 Cabrio. Een leek zou inderdaad kunnen aannemen dat hier om een ‘unieke M2 Cabrio’ gaat. Zelfs als je als autoliefhebber snel de foto’s gaat doorlopen zou je misschien denken dat het dak is gezaagd van een M2 Coupé (rijtest).

Niets van dit alles, want dit is onderhuids een M240i Cabrio xDrive. Geen auto om je in te schamen, want dit is de heetste dakloze 2 Serie die je op dit moment kun krijgen. Toch kreeg de BMW de nodige aanpassingen om een echte M2 te lijken. Zo zijn de bumpers vervangen en werden M2-badges aangebracht. In het interieur zien we enkele carbon goodies en her en der wat M Performance extra’s. De zes-in-lijn met twin scroll turbo techniek werd gechipt tot 402 pk en er werd een Akrapovic-uitlaatsysteem geïnstalleerd.

De tuning en de M Performance accessoires maken dit echter nog geen echte M2. Om te beginnen heeft een echte M2 een ander blok onder de kap. Een M240i moet het doen met de 340 pk sterke B58B30O0. Deze motor introduceerde BMW met de M340i. De M2 moet het stellen met de N55B30T0. Deze motor is sinds 2009 in productie en werd geïntroduceerd met de 535i Gran Turismo. De S55B30T0 is de heet gepeperde variant van deze N55 en dat blok ligt weer in de M3 en M4. Daarnaast heeft de M2 het sperdifferentieel en de achteras van een M4, de M240i niet. Ook zijn de remmen op een M2 groter. Tevens werd de M2 nooit met xDrive geleverd.

De aangeboden M240i Cabrio is een jaar oud en heeft slechts 5.857 km gelopen. De vraagprijs bedraagt 99.940 euro. Daarmee is deze cabrio 12.745 euro duurder dan een gloednieuwe BMW M2 excl opties..

Met dank aan Marc voor de tip!