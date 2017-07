Waarom Mercedes stopt met de DTM

De Duitsers veranderen hun racekoers.

Groot nieuws in toerwagenland. Mercedes heeft namelijk aangekondigd dat het de DTM na 2018 verlaat. Vanaf 2019 gaat Das Haus zich focussen op de Formule E. Een opmerkelijke stap, want Mercedes rijdt al sinds het allereerste seizoen in het zeer bekende kampioenschap.

Naar verwachting zullen in de DTM vanaf 2019 alleen BMW en Audi nog deelnemen, wat toch best een aderlating is voor het kampioenschap. Bovendien lijkt de vraag gerechtvaardigd of de stap van Mercedes te maken heeft met het recente nieuws omtrent gesjoemel met diesels en geruchten over kartelvorming in de Duitse auto-industrie.

Mercedes won sinds de wederopstanding van het kampioenschap in 2000 maar liefst negen constructeurstitels en zeven rijderstitels. Daarmee is het het succesvolste merk in de DTM. Audi behaalde wel evenveel rijderstitels en BMW doet nog niet zo lang mee, maar toch. Eind augustus komt het DTM-circus trouwens naar Zandvoort, meer daarover lees je HIER.

Dank aan Jesse voor het tippen!