Jouw perfecte eerste auto staat gewoon te koop

En als je al een eerste auto hebt gehad, is het ook gewoon een leuk ding om te hebben. Als tweede, derde, vierde of 176ste auto…

We richten ons heel even tot de jonge Autobloglezer die wellicht nog niet helemaal heeft bepaald welke auto nou zijn/haar/het eerste auto moet worden. Stop maar met zoeken, wij hebben hem namelijk gevonden. Gewoon in Nederland.

Want je bent geen echte petrolhead als je nooit een Alfa Romeo hebt gehad en dat kan je maar beter snel hebben gedaan dan. Dus als eerste auto. En dan is er eigenlijk geen andere keuze dan een Alfa Romeo 33. En die staat gewoon op Marktplaats voor je!

Koop je perfecte eerste auto. Of tweede. Of derde

Het betreft een Alfa 33 van de faceliftgeneratie. Dus met de andere koplampjes en achterlichtjes. De purist zal er misschien van gruwelen, ondergetekende vindt deze eigenlijk mooier dan het origineel.

Dat komt waarschijnlijk omdat hij er zelf ook zo een heeft gehad. Niet de 1.4, zoals deze, maar een 1.5. Geweldig wagentje was dat. Starten met de sleutel in de linkerhand, de heerlijke roffel van de de 4-cilinder boxer en een flink gevoel van snelheid.

Een gevoel van snelheid inderdaad, want hoe hard hij werkelijk ging weet ik niet. De teller was kapot. En dat gold op het laatst ook voor de remmen, die stopten er middenin de Schipholtunnel mee. Gelukkig remt een auto ook af als je hem in een lagere versnelling ramt… En bij een Alfa heet dat ‘Italiaanse passie’ en dat is dus niet erg.

Voor de Alfa 33 die jij als eerste auto kunt kopen geldt dit allemaal niet. Die is namelijk in goede staat. Net een nieuwe APK, zonder opmerkingen, nieuwe uitlaat, nieuwe distributie, accu, vloermatten, nieuwe verlichting achter, nieuwe knipperlichten voor en nieuwe gasveren.

Hij komt uit 1994 en heeft 122.000 kilometer op de teller. De 1.4 levert 88 pk en daarmee kom je prima met het verkeer mee. De prijs? Een redelijke 3400 euro.

Wij roepen dus in koor: KOOP DAN!!!