De Ford Transit Connect X-Press: youngtimer van de dag

In de willekeurige rubriek ‘Youngtimer van de dag’ behandelen we vandaag de Ford Transit Connect X-Press!

Het is en blijft altijd een lastig dingetje: hoe maak je een bedrijfswagen een beetje sexy? Dat is namelijk heel erg lastig. Enerzijds heb je te maken met wat mensen ‘sexy’ vinden, anderzijds moet je het combineren met de dimensies van een bedrijfswagen.

Ford

Nu zijn fabrikanten gelukkig handig genoeg om met kleine ingrepen een bepaald model onder de aandacht te brengen. Als er een fabrikant is die dat leuk aanpakt, is Ford het wel. Met de Transit Super Van hebben ze tot drie maal aangetoond uitstekend hun bedrijfswagen range onder de aandacht te kunnen brengen.

Ford Transit Connect X-Press

Dat niet alleen, zoe konden meteen de link leggen naar hun motorsportactiveiten. Op de eerste drie Supervans gaan we binnenkort wat verder in, voor nu behandelen we een minder bekende telg, namelijk de Transit Connect X-Press. Het is een van de gaafste bestelwagens die Ford heeft gebouwd en tevens een van de gaafste bestelwagens.

Lommel

De Transit Connect kwam aan het begin van deze eeuw als opvolger van de hopeloos verouderde Courier, wat in feit een Fiesta met een grote bak was. De Ford Transit Connect X-Press was het gedachtegoed van de Ford-ingenieurs uit Lommel, daar waar ook bijvoorbeeld de Ford GT werd afgesteld voor de Europese wegen.

Focus RS

De Ford Transit Connect X-Press is voorzien van de motor uit de Ford Focus RS van de eerste generatie. Dat betekent een 2.0 liter viercilinder motor die is voorzien van een enorme Garrett AiResearch GT25 turbocompressor en watergekoelde intercooler. In tegenstelling tot de turbomotoren van vandaag was deze aanmerkelijk hitsiger, vocaler en bovenal minder zuinig. Ah, die goede oude tijd. Om de motor nog beter te laten klinken, werd er een sportuitlaat van Bosal gemonteerd.

Zetec-R

Er werd niet gesleuteld aan de motor, dus maximaal leverde de Zetec-R motor 220 pk. Althans, dat was de opgave, net zoals bij de reguliere Focus RS. Op de rollenbank kwamen er meer paarden tevoorschijn dan op papier. De Ford Transit Connect X-Press had niet alleen de motor uit de Focus RS tot zijn beschikking, ook de handgeschakelde ‘MTX 75’-vijfbak, voorwielophanging, 324 mm grote Brembo-remmen en stuurinstallatie werd overgenomen van de ruigste Hot Hatch uit 2002. Ook de 18″ lichtmetalen velgen die speciaal door OZ werden geproduceerd voor de snelle Focus RS, waren aanwezig.

Functionerend prototype

Het mooiste was dit in tegenstelling tot de Opel Combo Eau Rouge concept (ja, die bestond echt) niet alleen een styling studie was. De Ford Transit Connect X-Press reed namelijk daadwerkelijk. Het was daadwerkelijk een functionerend prototype. Volgens sommige media die er een rondje mee konden rijden, was de bedrijfswagen zelfs iets beter dan de Focus RS, die nog al een paar scherpe randjes had, te weten een kneiterharde ophanging en catastrofale torque-steer.

Interieur

Ook het interieur werd aangepast. Wederom alleen daar waar nodig. Dus dikke sportkuipen en een sportstuurwiel. Uiteraard werd het prototype niet in productie genomen. Niemand zit te wachten op een peperdure en bloedsnel busje. Naar het schijnt zijn er een paar Britten die met gevarieerd succes er eentje hebben weten na te bouwen. Gelukkig hebben wij de foto’s nog.

