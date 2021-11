Deze bizarre G-klasse is drie ton (!) duurder geworden

Alle nadelen van een G-klasse plus alle nadelen van een coupé-SUV, voor een kleine vijf ton. De slechtste deal ooit?

Coupé-SUV’s zijn er genoeg vandaag de dag, maar laten we wel wezen: dat zijn geen auto’s die de naam coupé verdienen. Een coupé hoort namelijk twee deuren te hebben. De coupé-SUV die we vandaag voor ons hebben voldoet wél aan dit criterium. Alhoewel het eigenlijk geen SUV is, maar een terreinwagen. De juiste term is hier dus coupé-terreinwagen.

Een coupé-terreinwagen combineert eigenlijk het slechtste van twee werelden. Het is namelijk enerzijds een lelijke en niet sportieve coupé en anderzijds een onpraktische terreinwagen. Heel verbazingwekkend is het dus niet dat deze niche niet is opgevuld.

Toch was er eind jaren ’90 een coupé-terreinwagen: de OPAC Contender XG. Deze heeft het chassis en de motor van een Mercedes G-klasse en is dus een raszuivere terreinwagen. De auto heeft echter het koetswerk van een coupé gekregen.

De auto is eigenlijk ontstaan als een idee van Heuliez. Voordat deze Franse fabrikant de Peugeot 206 CC en de Opel Tigra Twin Top zou gaan produceren bouwden ze zelf al een auto met een metalen klapdak. Dit was de Heuliez Intruder, die gebaseerd was op – jawel – de Mercedes G-klasse. Daarvan is overigens maar één exemplaar gebouwd, die vorig jaar te koop stond.

De Heuliez Intruder kreeg echter een vervolg in de vorm van deze OPAC Contender XG. In grote lijnen was dit dezelfde auto, maar dan met een gewijzigd design en een vast dak. Daarmee was de coupé-terreinwagen dus geboren. Uiteraard was deze auto geen lang leven beschoren: er zijn er uiteindelijk maar vijf van gebouwd. Maar daarmee waren ze wel verder gekomen dan Heuliez.

Motorisch is de Contender gebaseerd op een G320, dus onder de motorkap kun je een zes-in-lijn met 211 pk vinden. Daarmee is de OPAC Contender voor coupé-begrippen dus vrij traag, het gewicht in acht nemend. In het terrein geef je alle coupés het nakijken, dat dan weer wel.

Een van de vijf OPAC Contender’s staat nu te koop. Of misschien moeten we zeggen: nog steeds te koop. In 2015 werd deze auto namelijk aangeboden bij precies dezelfde aanbieder, met precies dezelfde foto’s en precies dezelfde kilometerstand (11.000 km).

Misschien nog het meest bizarre aan deze auto: zes jaar later is deze OPAC Contender XG op wonderbaarlijke wijze veel meer waard. In 2015 stond de auto te koop voor anderhalve ton (wat al een hoop geld was), maar nu vraagt de aanbieder er doodleuk €490.000 voor. We zien jullie weer in 2027, als we schrijven dat de auto nog steeds te koop staat.