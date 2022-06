De Polestar 2 is er nu als dikke ‘sportsedan’!

Dit keer is het geen prototype, maar gewoon een auto die jij kunt kopen. Als je snel bent.

Over een tijdje denken we bij Polestar waarschijnlijk alleen nog maar aan elektrische leasebakken, maar het begon natuurlijk met raceauto’s en sportieve Volvo’s. Het nieuwe Polestar heeft daar weinig mee te maken. Ze willen vooral een fabrikant van mainstream elektrische auto’s zijn.

Goodwood

Op Goodwood liet Polestar zich echter van zijn sportieve kant zien. Toen kwamen ze namelijk met de ‘Experimental Polestar 2’. Dit was een verlaagde, extra sportieve versie van de Polestar 2, met 476 pk. Polestar hintte helaas niet naar een productieversie, dus het leek erop dat het bij een experiment zou blijven.

Polestar 2 BST Edition 270

Polestar heeft vandaag echter een leuke verrassing: ze komen wél met een productieversie. Vanwege de lovende reacties op het prototype komen lanceren ze de Polestar 2 BST Edition 270.

Vermogen

Net als de auto die op Goodwood in actie kwam heeft deze versie een vermogen van 476 pk. Dat is 68 pk meer dan de normale Polestar 2 Dual Motor. Het koppel kreeg ook een bescheiden boost van 20 Nm en komt daarmee uit op 680 Nm.

Geen cross-over meer

Ook leuk: de Polestar 2 is met 25 mm verlaagd. Daarmee is het eigenlijk geen cross-over meer, maar gewoon een normale sedan liftback. Zeg nou zelf: zo had Polestar 2 van begin af aan moeten zijn. Maar ja, de markt wil nu eenmaal cross-overs.

Upgrades

Er zijn nog diverse upgrades doorgevoerd om de auto sportiever te maken. Het is dus meer dan alleen een Polestar 2 met wat extra pk’s. De BST Edition 270 is voorzien van tweevoudige verstelbare Öhlins-dempers en 20% stijvere veren. Ook is er een veerpootbrug gemonteerd aan de voorkant. De BST Edition 270 rolt op Pirelli P Zero’s die speciaal voor dit model gemaakt zijn.

Striping

De BST Edition 270 lijkt ook dikkere bumpers te hebben, maar dat is gezichtsbedrog. Dit zijn namelijk gewoon de standaard bumpers, maar dan meegespoten. De Polestar 2 ziet er daarmee meteen een stuk dikker uit. De striping en de zwarte velgen helpen natuurlijk ook een handje. Voor zo’n racy streep moet je wel 1.000 piek extra betalen.

Nederland

Je vraagt je misschien nog af waar het getal 270 in de naam voor staat. Dat is het aantal exemplaren dat er gebouwd gaan worden. Inderdaad, dat zijn er niet veel. In Nederland krijgen we er maar een stuk of vijftien. Je moet er dus snel bij zijn.

Prijs

We weten ook al wat de Polestar 2 BST Edition 270 moet kosten. De vanafprijs is €79.900. Dat is een stevige meerprijs ten opzichte van de Dual Motor, die vanaf €58.900 te krijgen is. Maar dan heb je wel iets exclusiefs.

We kunnen ook meteen vertellen wat deze rappe Polestar 2 in de lease kost. Uitgaande van 60 maanden en 10.000 km per jaar ben je €890 per maand kwijt.

Als je wel hebberig wordt van deze Polestar: je kunt je nu alvast inschrijven. Op is op!