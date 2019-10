Deze 362 km/u snelle BMW station kost minder dan een ton

Voeg deze praktische Ferrari-killer snel toe aan je collectie.

Het is een van de gaafste nummers in de popmuziek, ook al staat ‘ie slechts op nummer 160 in de Top 2000 alle tijden. We hebben natuurlijk over Hurricane. Het nummer dat Bob Dylan schreef voor Ruben Hurricane Carter, de bokser die onterecht beschuldigd werd van moord. Tot zover het VH1-moment, we gaan verder met de naam Hurricane.

De Duitse tuner G-Power vind het namelijk wel een toepasselijke naam. Niet zozeer vanwege de politeike agenda, maar Hurricane (orkaan) is natuurlijk een perfecte naam voor een zwaar opgefokte BMW M5, zoals deze te koop staat. Jazeker, er staat een G-Power M5 Hurricane RR Touring te koop.

Simpelweg gezegd: het is de snelste, dikste, krachtigste en meest extreme M5 Touring die er is. De 5.0 V10 is voorzien van twee mechanische compressoren van ASA. Sowieso is de hele motor onder handen genomen, om voor bereid te zijn op het enorme vermogen. Dat bedraagt namelijk 820 pk. Dat herhalen we even: de glorieuze tiencilinder levert namelijk 820 pk!

Ondanks de vele, vele aanpassingen is de M5 qua uiterlijk opvallend ingetogen. Zo is de voorbumper gewoon standaard. De kleur is perfect gekozen, niets is leuker dan met een bruine stationwagon Ferrari’s zoek rijden. Dat ga je absoluut doen, want de prestaties zijn bizar te noemen. De 0-100 km/u sprint is nog niet zo bijzonder, die duurt 4,4 seconden. Je moet even het vermogen kwijt raken. Van 0-200 km/u is achter de rug in 9,5 seconden. De topsnelheid? 362 km/u.

Nu begrijpen wij uiteraard dat dit een lieve duit gaat kosten. De nieuwprijs was destijds meer dan 330.000 euro. Mocht je dat een tikkeltje aan de excessieve kant vinden, is er goed nieuws. Er staat een occasion te koop voor minder dan 85 mille. De auto staat in Nederland te koop, maar wordt in Duitsland aangeboden. De advertentie kun je hier bekijken.