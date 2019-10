Hier, de eerste BMW X7 met dikke bodykit

Gezien de tuner in kwestie, voorspelbaar.

De wil om extreem dikke auto’s nog iets dikker te maken, dat snappen we op zich wel. Als je een Range Rover koopt shop je in principe in het topsegment, maar rij er eens mee door Londen, en het lijkt net een VW Polo. Dan kun je opteren voor een Range Rover SVAutobiography of Sport SVR. Toch is er dan alsnog een wil voor een beetje extra dik. Eén van de bedrijven waarvan je zeker weet dat ze alles er aan doen om de auto’s zo belachelijk mogelijk te maken is Lumma. Niks ten nadele van de Duitse bodybuilder, als het uit kan, dan zijn zij niet degene die vragen om deze wansmaak.

Wat nou als je beginpunt voor wansmaak al een vrij obscene auto is? De BMW X7 bijvoorbeeld. Deze enorme BMW weet om verschillende redenen de tongen los te maken. Er is vast een markt voor, maar BMW heeft ook niet hun best gedaan om de X7 subtiel te houden. Nogmaals, dat is les 1 in ‘ken je clientèle, maar dan nog. De X7 is een auto die hulp nodig heeft, bijvoorbeeld van Alpina. Een M Performance-trainingspak kan ook, maar ook dat is niet geweldig voor de uitstraling.

Vandaar de voorspelbaarheid: Lumma kan hem ook niet echt redden. Zoals we gewend zijn van de tuner was over de top niet genoeg voor hun creatie op basis van de X7. Ze noemen het ding Lumma CLR X7 (goh). Overigens is het niet allemaal show en geen go: selecteer je de X7 M50i, dan kun je een upgrade tot 680 pk doen. Voor de volledigheid: dit is wat Lumma allemaal voor je aan de X7 doet:

Genieten dus van extreem dikke SUVs. We begrijpen het als het niet je ding is, maar voor de enthousiaste X7-koper is dit heel goed nieuws. Al kun je ook een Cullinan overwegen voor dat doeleind, maar goed.