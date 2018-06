Deze 6 dingen over banden op Le Mans wist je nog niet

Het is meer dan een beetje rubber.

Naast de auto en de krachtbron zijn banden uiteraard een essentieel onderdeel van de uitrusting. Zeker tijdens een endurance race gaan er de nodige banden doorheen. Alles draait om strategie en rubber heeft hier een belangrijke rol in. We waren afgelopen weekend tijdens de 24u van Le Mans te gast bij Michelin en kregen zo een interessante blik achter de schermen. Het Franse bandenconcern maakte duidelijk wat er allemaal bij komt kijken.

1. Ruim 8.000 banden voor Le Mans

Michelin neemt banden mee naar Le Mans. Heel. Veel. Banden. In de tijdelijke workshop van de producent zijn deze banden te vinden. Een groot deel wordt niet gebruikt. Zo bleven de regenbanden deze editie op de plank liggen. Desondanks gebruiken teams enkele honderden banden voor een pittige race als Le Mans.



De bandenvoorraad van Michelin

2. De meeste lekke banden van het seizoen

Niet alleen omdat het een 24 uurs race is, maar ook omdat ongeveer 80 procent van Circuit de La Sarthe uit openbare weg bestaat en 20 procent een vast circuit betreft. De kwaliteit van asfalt op de openbare weg is nu eenmaal lager in vergelijking met het asfalt op een circuit. Michelin analyseert elke lekke band die gereden wordt om te kijken op welke gebieden er dingen verbeterd kunnen worden.

3. Technologieën worden uitgewisseld

Een klein deel van de deelnemende auto’s rijden op banden van Dunlop, de rest op rubber van Michelin. Hoewel de twee merken concurrenten van elkaar zijn, worden voor Le Mans technologieën met elkaar gedeeld waar beide merken profijt van hebben.

4. Michelin is er niet om alleen geld te verdienen

De 24u van Le Mans is voor elke betrokken partij een dure aangelegenheid. De belangrijkste endurance race van het WEC is een bron van ontwikkeling voor fabrieksteams, maar ook bandenproducten. Het asfalt van Le Mans is ideaal om de kwaliteit van het rubber te testen. Dit heeft weer te maken met punt twee.



De bandenvoorraad in de pitbox van een Ford Performance team tijdens de race.

5. Teams kopen de banden niet, maar huren ze

Michelin opereert als een servicedienst tijdens een race. De teams geven aan Michelin door welke banden ze willen gebruiken voor een race en krijgen deze geleverd. Na afloop moet elke band, gebruikt of niet, worden ingeleverd bij Michelin. Ook de lekke banden. Blijft een band achterwege dan kan een team een boete van een miljoen euro verwachten. Dit, uit angst dat de technologie door een concurrerende partij gestolen kan worden. Michelin liet weten dat de boete nog nooit is uitgedeeld.



De tijdelijke workshop op Le Mans

6. Met private teams worden de meeste zaken gedaan

De Gentleman Racers die meedoen aan de 24u van Le Mans zijn het belangrijkste voor Michelin. Deze teams nemen buiten het WEC om ook vaak deel aan andere kampioenschappen en daar willen bandenproducenten dan ook maar wat graag zaken mee doen. Hoe meer races een team doet per jaar, hoe interessanter.