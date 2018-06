Nederlands trots: Silvermine 11SR Sports Racer

In stijl over het circuit knallen.

De 11SR van het Nederlandse Silvermine kennen we al een aantal jaren. Het autobedrijf komt echter met een nieuwe variant van het model, die bedoeld is voor het circuit. De auto heet dan ook toepasselijk Silvermine 11SR Sports Racer.

De auto is een alternatief speeltje voor de rijken. De racer is gebouwd met onderdelen vanuit de racerij en zijn op maat gemaakt. Slechts vijf stuks gaat Silvermine bouwen van de 11SR Sports Racer. Moet je wel eerst een aanbetaling hebben gedaan, want het Nederlandse autobedrijf bouwt de auto op bestelling. Voor de 11SR Sports Racer hanteert Silvermine een richtprijs van 250.000 euro.

Voor dat geld krijg je een exclusieve auto die in Nederland is ontworpen en gebouwd. Onder de kap een 3.0 liter zescilinder, goed voor 325 pk. De hoge prijs heeft met name met de ontwikkeling en de techniek te maken. Zo beschikt de 11SR Sports Racer onder meer over een oliegekoelde sequentiële versnellingsbak, een limited slip differentieel, een aluminium frame en een instelbare wielophanging en racedempers.

De Silvermine is volgende week te zien tijdens Concours d‘Élégance in Apeldoorn. De levertijd van de 11SR Sports Racer bedraagt circa zes maanden.