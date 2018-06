Elon Musk: Tesla had te maken met een saboteur

Een medewerker van het Amerikaanse autobedrijf zou moedwillig gevoelige informatie gelekt hebben.

Tesla heeft recent te maken gehad met een saboteur. Het gaat om een personeelslid van het bedrijf die mogelijk uit wraak handelde. Elon Musk vertelde over deze dwarsbomer aan de hand van een interne mail die in handen is van persbureau Reuters.

Het gaat om een medewerker die een promotie is geweigerd. Vermoedelijk was de medewerker zo boos, dat hij in het systeem van Tesla is gekropen en gevoelige bedrijfsgegevens met derden heeft gedeeld. In de memo van Musk, die zondagavond werd verzonden, spreekt de CEO over een vrij uitgebreide en schadelijke vorm van sabotage. Tesla heeft een intern onderzoek gestart naar aanleiding van het incident. Daarnaast was er recent een vuurtje in de productieruimte in de fabriek van Tesla. Dat heeft ervoor gezorgd dat de productie enkele uren noodzakelijk stil moest worden gelegd.

Het autobedrijf gaat onder meer kijken of de medewerker alleen handelde, of in opdracht van een organisatie. Dat laatste zou goed mogelijk zijn, stelt Musk. Volgens de CEO kent Tesla veel vijanden uit de olie- en gasindustrie en willen ze koste wat het kost Tesla kapot maken. Ook spreekt hij over de autoindustrie. “Als ze bereid zijn te sjoemelen met uitstootwaarden, zijn ze misschien ook bereid om op andere manieren vals te spelen?“.