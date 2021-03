Alpha Wolf pick-up is lekker retro - Autoblog.nl

Alpha brengt de jaren ’80 stijl-pick-ups weer terug met deze Wolf.

Even los van het hele verbrandingsmotor versus elektrische aandrijflijn-verhaal, leven we ook qua design in interessante tijden. Er worden veel gewaagde ontwerpen neergezet, door zowel gevestigde merken als start-ups. Bij die laatste categorie is het altijd maar de vraag wat ervan terechtkomt, maar dat neemt niet weg dat de auto’s er interessant uit kunnen zien.

Vorige maand maakt we kennis met de Amerikaanse start-up Alpha, die hun elektrische coupé een geinig retro-ontwerp meegaf. Dat pakt vaak goed uit en ook in dit geval leverde dit een leuk, karaktervol autootje op. Kort na deze Ace lieten ze ook de Jax CUV zien. Dit was in de basis dezelfde auto, maar dan als ruige cross-over.

Ze zitten niet stil bij Alpha, want inmiddels hebben we weer een nieuwe variant bedacht: een pick-up. We hebben al diverse elektrische pick-ups voorbij zien komen. De extreem futuristische Cybertruck natuurlijk, maar ook de Rivian R1T en de Lordstown Endurance, die er wat meer uitzagen als een normale pick-up.

Alpha gooit het weer over een andere boeg en heeft zich laten inspireren door de pick-ups uit de jaren ’80. De 4,7 meter lange Alpha Wolf – zoals het model heet – heeft een korte wielbasis, is vrij laag en heeft ook een relatief korte laadbak. Een vorm die je tegenwoordig niet meer ziet bij pick-ups, maar in de jaren ’80 en ’90 wel. De verstralers op het dak maken helemaal duidelijk waar de inspiratie vandaan komt.

Alpha is voornemens zowel een vierwielaangedreven variant als een achterwielaangedreven variant uit te brengen. Je moet rekenen op een accucapaciteit van 75 tot 88 kWh. Dit zou een actieradius van zo’n 440 kilometer mogelijk moeten maken. 0 tot 60 mph is volgens Alpha Wolf in 6,2 seconden achter de rug. Daarmee is deze pick-up in ieder geval een stuk sneller dan de auto’s die als inspiratie dienden.

Alpha mikt op een prijs van $36.000 tot $46.000 in de VS. Liefhebbers van retro pick-ups die toch elektrisch willen gaan kunnen de auto alvast reserveren op de website van Alpha.