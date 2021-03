Verstappen: Verstappen geen kampioen in 2021 - Autoblog.nl

Verstappen wordt volgens Verstappen geen kampioen in 2021. Huh? Maar dat was toch al besloten door de pers?

Formule 1 is een beetje het tegenovergestelde van kickboksen. Daar zijn alle participanten er heilig van overtuigd dat zij de beste zijn. Bij geen van hen lijkt er geen twijfel te zijn of ze de titel wel halen. Bij sommigen is die droom in na enkele seconden al vervlogen, als ze knock-out op de vloer liggen. Maar hey: de instelling is goed.

Grootspraak

In de Formule 1 ligt het iets gecompliceerder. Grootspraak wordt zelden op prijs gesteld. Daarom is Hamilton altijd super-bescheiden. Deze briljante rijder kon relatief eenvoudig zes binnentitels binnenhalen, simpelweg vanwege uitstekekende kwaliteiten en wellicht een enorm dominante auto. Maar ja: je wilt wél dat zo’n titel iéts voorstelt. Dus wat doe je dan: je tipt Ricciardo, Vettel of LeClerc als de grootste kanshebber voor de titel. Vervolgens klaag je enorm veel op de boordradio over alles wat er mis is om daarna met 3 ronden voorsprong te winnen, zodat je kan zeggen: “het was écht heel close en niet makkelijk!”.

Nuchter

Gelukkig is Max Verstappen heel nuchter, zo laat hij aan Ziggo weten:

Je kan op de data zien wat ze aan het doen zijn. Dan doen ze een snel rondje met weinig vermogen, rijden ze een paar rustige rondjes om vervolgens heel even met meer vermogen te rijden. Ze zijn heel erg snel, geen twijfel mogelijk. Maar omdat niet alles perfect ging tijdens de wintertest, zeggen ze dat wij favoriet zijn. En als ze er dan toch goed bijzitten is het geniaal van ze. Dat deden ze vorig jaar ook. Dan zeiden ze op vrijdag dat Red Bull erg snel was. Om vervolgens op zaterdag pole te pakken. Max Verstappen, realist

Verstappen geen kampioen?

Dat is natuurlijk een beeld dat jullie aller @jaapiyo ons al vaker heeft voorgeschoteld. De voorsprong van Mercedes is sinds het hybride-tijdperk dermate groot, dat het bijna niet uitmaakt wat de concurrentie doet.

Ik zie mijzelf absoluut niet als favoriet. Als je zo dominant bent geweest de afgelopen zeven jaar, dan ben je zelfs met de slechtste vloer nog altijd heel erg goed. Dus ik zie Mercedes nog altijd als de favoriet. Maar ik ben tevreden met de wintertest en de balans van de auto. Of het goed genoeg is? Dat zien we in Q3. Max Verstappen. Zoon van Jos.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer. Heeft Mercedes zitten sandbaggen, of probeert Verstappen zich ook te bescheiden op te stellen? Laat het weten, in de comments!

Via: Autosport.