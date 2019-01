Deze 700 pk sterke circuittijger is nu ook straatlegaal

De klant is koning.

Alsof hij nog niet duur genoeg was. Niet dat het voor de kopers van Brabham BT62, die ruim 1 miljoen euro kost, ook maar iets uitmaakt. Wie voldoende poen heeft om een dergelijk bedrag neer te leggen voor een totaal nieuwe supercar van het reeds omgevormde Formule 1-team uit Australië, zal het niet deren nog eens een fractie van de aanschafprijs te betalen om hem straatlegaal te maken. Vandaag heeft het merk bekendgemaakt klanten met zo een behoefte tegemoet te komen, tegen een prijs van bijna 170.000 euro.

Het klinkt als een eenvoudige manier om geld te verdienen – en in zekere zin zal dit waarschijnlijk ook zo zijn – maar Brabham heeft in ieder geval een goede reden om zijn klanten deze optie aan te bieden. Volgens Brabham wil een significant gedeelte van de toekomstige eigenaren hun auto namelijk niet alleen op het circuit kunnen rijden, maar ook van en daarnaartoe. Logisch, want dan kunnen zij de auto alvast een beetje aan de tand voelen, voordat het échte werk kan beginnen.

Het straatlegaal maken van een auto als de Brabham BT62 gaat uiteraard gepaard met de nodige aanpassingen. Om de BT62 door tests van de Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) en de Individual Vehicle Approval (IVA) te loodsen, heeft Brabham de wagen iets moeten ophogen. Middels een zogenaamde ‘lift kit’ zal de auto hoger op zijn poten staan. Daarnaast wordt de stuuruitslag groter, zodat men de auto beter kan draaien. Tenslotte geeft Brabham de BT62 airconditioning en een comfortabeler interieur. Als gevolg zal de auto een paar kilogrammen zwaarder worden, maar het is nog maar de vraag of dat voelbaar zal zijn. Met zijn 972 kg is het nog altijd een zeer licht apparaat.

De Brabham BT62 wordt waarschijnlijk vanaf aankomende zomer geleverd. Klanten die interesse hebben in het ombouwpakket, dat exact 150.000 pond kost, zullen hun auto straks naar Groot-Brittanië moeten brengen om de transformatie te verwezenlijken.