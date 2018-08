Er zijn mensen die de Brabham BT62 á 1,1 miljoen kopen

Koop eens wat anders.

Een LaFerrari, McLaren P1, een Porsche Carrera GT op een veiling. Yada yada, je kent wel. Koop toch eens wat originelers man, een Brabham bijvoorbeeld. De nieuwe BT62 is zo’n auto die je eerst gezien moet hebben om het ding te begrijpen.

Bij het zien van internetplaatjes denk je aan de zoveelste ‘bijzondere high-performance auto’, maar in het vlees is de BT62 wel degelijk een imposante verschijning. De Brabham beleefde zijn debuut op de 24u van Le Mans op de Michelin stand. Een paar weken terug was de BT62 live in actie te zien op Goodwood en binnenkort is de auto te zien tijdens de Monterey Car Week in Californië.

In aanloop naar de Amerikaanse onthulling in Monterey heeft Brabham laten weten de eerste Noord-Amerikaanse klant te hebben mogen verwelkomen. Een BT62 is voor een bedrag van 1,1 miljoen euro verkocht aan deze persoon.

Brabham gaat in totaal 70 exemplaren maken van de BT62. In tegenstelling tot de eerder genoemde hypercars, is de BT62 een track-only monster. Het zal zeker een unieke verschijning zijn op het circuit en met zo’n prijskaartje is het oppassen geblazen als het gas erop gaat.