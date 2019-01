Dit heeft ABT met de A8 gedaan

Daar gaan ze weer.

Ruim een jaar na de onthulling van de Audi A8 kwam huistuner ABT eindelijk met een sportief pakket voor de grote limousine op de proppen. Hoewel de uiterlijke behandeling feitelijk voor iedere configuratie van de A8 besteld kon worden, was de motorische tuning enkel bedoeld voor de 3.0 TDI. Daarbij ging het om een aantal digitale platen. Zojuist heeft ABT officiĆ«le foto’s gedeeld van zijn sportpakket voor de Audi A8, maar in tegenstelling tot de 50 TDI hebben we hier te maken met de 55 TFSI.

Zodoende is het niet verbazingwekkend dat onze lendenen spontaan begonnen te trillen van enthousiasme. Zonder tuning is de 55 TFSI namelijk al krachtiger dan de drieliter turbodiesel, wanneer deze een krachtkuur van het in Kempten gebaseerde bedrijf voor de kiezen heeft gekregen. Echter, in plaats van met ons alle hete details over de aandrijflijn te delen, heeft ABT vanavond niet meer dan dit viertal foto’s vrijgegeven.

Dit is zonde, want zoals gezegd is de drieliter V6 van de 55 TFSI fabriek af al sterker dan de enige zelfontbrander die Audi momenteel in de A8 (rijtest) levert. De zescilinder op benzine produceert 340 pk en 500 Nm, tegenover de 286 pk en 600 Nm waarover de diesel beschikt. Nadat ABT zijn werk heeft gedaan, komt de zespitter uit op 330 pk en 650 Nm. Mocht ABT nu inderdaad een krachtkuur voor de benzineversie hebben gemaakt, dan zal deze waarschijnlijk rond de 400 pk uitkomen. Zeer potent.

Hoewel we het sportpakket van ABT al in digitale vorm op de A8 hebben gezien en daarvan weinig onder de indruk waren, lijkt deze in het echte leven beter tot zijn recht te komen. Althans, wanneer je als eigenaar op zoek bent naar een manier om je luxe slee een flinke portie breder te maken. Met name de achterkant stelt in dit opzicht absoluut niet teleur. Voor ongeveer 4 mille kunnen mensen het pakket aanschaffen.

Met dank aan @omarrs6 voor de tip!