Koenigsegg Agera RS gesloopt na crash

Winterse omstandigheden en meer dan 1.000 pk vragen kunde.

Van de Koenigsegg Agera RS zijn slechts 25 exemplaren gemaakt. In elk geval één van de 25 stuks zit met flinke schade. Deze week vond er namelijk een crash plaats in Zwitserland. Door onbekende reden verloor de bestuurder afgelopen maandag omstreeks 13:00 de macht over het stuur van de hypercar. De auto kwam naast een treinspoor tot stilstand.

De autoriteiten moesten het treinverkeer op het traject stilleggen naar aanleiding van het eenzijdige ongeval. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident. Via sociale media werd bovenstaande vage foto gedeeld van het ongeluk.

Eerder die dag werd de ‘Egg gebruikt voor een fotoshoot met een Bugatti Veyron in de Zwitserse bergen. Fotograaf Arnaud Taquet maakte plaatjes van de twee exoten voor Magazín ProDriver CZ. Op vrijgegeven foto’s is het duo te zien.

Met deze specifieke Agera RS wist Koenigsegg de show te stelen op de Autosalon van Genève in 2015. Met een gemiddelde topsnelheid van 447 km/u is de Agera RS op dit moment de snelste productie-auto ter wereld.





Fotocredit: Arnaud Taquet via Magazin ProDriver CZ op Facebook. Met dank aan Isaac voor de tip!