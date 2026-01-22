BREEK: Bugatti bouwt een compleet nieuwe Veyron (die geen Veyron is)!

Het beste van de Chiron en Veyron in één pakket.

Bugatti veranderde de autowereld voorgoed met de Veyron. Toen het stof van de records was opgewaaid, hield Bugatti het netjes. Er werden precies 450 stuk gebouwd en verkocht, verdeeld over 300 coupés en 150 roadsters. Keurig afgerond dus. De laatste rolde in 2015 uit de fabriek. Het was een Veyron Grand Sport Vitesse met de naam ”La Finale”. ‘De laatste’ in het Frans. Dat was het dan, toch?

Nu, meer dan tien jaar nadat de laatste Veyron de fabrieksband verliet, is de Veyron terug. Of ja, Veyron. Bugatti noemt het ontwerp een ”subtiele maar significatie evolutie” van het Veyron-ontwerp. Het komt duidelijk terug op de nieuwe auto, maar heeft Bugatti zich er niet wat te makkelijk van af gemaakt? Of zoals het op de AB-redactie klonk: ”Het ziet eruit alsof ze AI een Veyron hebben laten maken.”

Waarom een nieuwe Veyron?

Bugatti heeft een speciale aanleiding voor de nieuwe auto. Je had namelijk nog de naam te goed. Dat is FKP Hommage. FKP staat voor ex-Volkswagen-voorzitter en autolegende Ferdinand Karl Piëch. Hij was in zijn tijd onder andere verantwoordelijk voor het ontstaan van de geweldige VR6-, W8- en W12-motoren. Later, in een hogesnelheidstrein in Japan, tekende hij op basis van die eerdere motor het hart van Bugatti van de jaren erna: de W16.

Het kan dan ook niet anders dat het eerbetoon van Prof. Dr. Ferdinand Piëch de W-motor heeft. De claim van Perridon dat zijn Brouillard de laatste Bugatti met een W16 is, kan dus mooi de prullenbak in. De FKP Hommage krijgt de lekkerste versie van het door hem ontworpen platform: de 1.600 pk sterke quad-turbo W16-motor van de Chiron Super Sport. Daarmee is het ode aan Piëch goed voor een topsnelheid van 480 km/u.

De FKP Hommage heeft dezelfde aflopende taillelijn van de Veyron, maar verder is zo’n beetje alles wat versoepeld. De hele koets is een stuk breder, de koplampen zijn wat scherper ingesneden, de wielen zijn wat groter -20 inch voor, 21 inch achter – en de luchtinlaten aan de voorkant zijn gegroeid. Ook hangt de hoefvormige grille nu wat meer naar voren om een 3D-effect te creëren.

Vanbinnen is er veel meer veranderd. Er is een uniek stuur, uiteraard geïnspireerd door het stuurtje in de Veyron, met een op maat gemaakte middenconsole en tunnelbekleding. Deze delen zijn gefreesd uit een massief blok aluminium. Op het dashboard prijkt een Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon, een uurwerk van 41 millimeter dat op verzoek van de toekomstige eigenaar van de FKP Hommage in dit voertuig is geïntegreerd.

Dat brengt ons bij het volgende punt. Net als bij de Brouillard van Perridon was de eigenaar al bekend voordat de auto gebouwd werd. De FKP Hommage is ook onderdeel van het nieuwe Programme Solitaire van Bugatti, het projectteam voor de speciaalste (en dus duurste) Bugatti’s. Over duur gesproken: we mogen niet weten wat er voor de FKP Hommage is betaald.