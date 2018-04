Deze auto’s halen met gemak 300.000 kilometer

Een volstrekt arbitrair lijstje.

Als autoliefhebber zit je vaak gevangen tussen een rots en een harde plaats. Klinkt niet comfortabel, is het eigenlijk ook niet. Je brein wordt dagelijks bestookt met glimmende nieuwe auto’s, of oudjes die je wel kende maar opeens in een nieuw licht bekijkt. Het begint al snel te kriebelen: je wil ze állemaal hebben. Maar, dan moet(en) je vorige liefde(s) meestal de deur uit. En daar heb je inmiddels ook een hechte band mee opgebouwd, zelfs als het een oude Djèk betreft. Traumatic bonding is immers ook bonding…

Uiteindelijk zal je ergens een modus moeten vinden die past bij jouw versie van autoliefde. Aan het eind van je leven een stuk of vijftig auto’s gehad hebben heeft wel wat, maar aan de andere kant kan een auto (nieuw) kopen en er tig jaar mee rijden ook heel mooi zijn. Wat te denken van de oude man die miljoenen kilometers op de teller van zijn Volvo P1800 zette. Decisions decisions…

Dit lijstje is vooral nuttig voor mensen die de tweede optie wel zien zitten. We hebben een beetje een mix gemaakt tussen auto’s die nooit kapot gaan (of je het nou wil of niet) en auto’s waarvan de basis zo goed is dat ze met een paar cheap fixes meestal weer makkelijk doorkunnen. Zonder verder oponthoud: dit zijn een stel auto’s die nooit sterven.

Alfa Romeo 159

We moesten en zouden per se een Alfa in dit lijstje zetten, want we zijn geen fan van vooroordelen. Toch viel het niet mee om er eentje te verzinnen die echt in aanmerking kwam. De La Matta misschien? Net als in een goede detective op TV, staarde het antwoord ons al die tijd recht in het gezicht: de Alfa 159 natuurlijk! Dankzij zijn vermaledijde Opel-genen is ‘ie wellicht te zwaar en stuurt ‘ie niet heel Alfaësque (gewaagd statement), maar leg er zo’n Ecotecje in en die 300.000 moet je kunnen redden, toch?

Chevrolet Corvette

Een carrosserie van kunstof (oneerbiedig: plastic) en een dikke, relatief simpele V8 in het vooronder die zich nooit écht hoeft in te spannen: dit is een recept voor een lang leven. Het enige wat een nog langer leven heeft dan een C4 of C5 Corvette is de imagoschade die je in Europa oploopt als je er een koopt.

Citroën HY

De 2CV onder de busjes. Letterlijk. De Citroën HY bouwde eigenhandig Frankrijk (en deels de buurlanden) weer op na de Tweede Wereldoorlog. De techniek was poepsimpel doch revolutionair: de HY was het eerste busje met een zelfdragende carrosserie. Net als bij de 2CV kan je alles wat stuk gaat zelf maken met niks meer dan een hamer. Hoewel collega @willeme schreef dat de HY niet bedoeld was voor ‘hipsters met manbuns’, maken Food-truck eigenaren vandaag de dag nog veel gebruik van deze tijdloze kwaliteiten van de HY.

Ford Crown Victoria

De kakkerlak onder de politieauto’s. Zo bekend en betrouwbaar dat Ford ze ‘moest’ blijven maken voor overheidsdiensten terwijl de civiele versies van de auto al uit productie waren. Over alle legendarische auto’s op Ford’s Panther-platform schreef collega @willeme een epistel. Waarschuwing: na het lezen wil je er een hebben.

Land Rover Defender

Bij het brainstormen over dit lijstje vroegen we ons op de redactie af of er nog een Italiaan of Brit zich voor kwalificeerde. Over de Italiaan heb je inmiddels gelezen, de enige auto waar we op zijn gekomen om de Britse eer te verdedigen is de Land Rover Defender: onverzettelijk, simpel en een productierun van decennia dus reserveonderdelen aplenty voorhanden. Naast deze eigenschappen hoort de Defender, ondanks dat deze sinds kort uit productie is, bij het meubilair van het Britse landschap.

Mercedes W123

Ooit de definitie van betrouwbaarheid, toen Mercedes nog geen marketing nodig had om het volk te laten weten dat ze bij Das Haus Das Beste oder Nichts bouwden. Klanten kregen van Mercedes een speciaal speldje als ze een bepaald aantal kilometers aflegden in hun eigen Merc. Waarschijnlijk hebben ze er geen enkele meer liggen in Stuttgart, daar deze mijlpalen bereiken kinderlijk eenvoudig bleek. Half Afrika rijdt er nog steeds mee rond.

Peugeot 504

De Franse W123? Je kan de Peug 504 miischien niet direct voor de geest halen, maar ik kan je daarbij helpen. Je kent de bekende achtervolgingscène uit de 007-film For Your Eyes Only? Die met dat gele eendje? De achtervolgers rijden in 504’s. Peugeot bouwde de achterwielaangedreven sedan van 1968 tot en met 1983. Dat wil zeggen, in Frankrijk. In Afrika, waar betrouwbaarheid iets belangrijker is dan de nieuwste snufjes, werd de auto nog gebouwd tot 2004 in Kenia en 2006 in Nigeria. Zegt eigenlijk genoeg.

Porsche 911 G-model

Jazeker, een exoot waarmee je kilometers kan vreten. De 911 was altijd al ‘de sportwagen die je elke dag kon gebruiken’. Qua betrouwbaarheid was dat vroeger misschien wel nog meer het geval dan nu. Het was in ieder geval meer het geval dan in de tijden van de 996 en vroege 997. De originele 911, met name de laatste uitontwikkelde versie, stond steevast bovenaan in de betrouwbaarheidslijstjes van de TÜV waar het ging om auto’s van ruim tien jaar oud toen @jaapiyo een jong menneke was. Op het moment dat ik mijn rijbewijs haalde heb ik nog overwogen al mijn centen bij elkaar te rapen en een ‘gaar’ exemplaar te kopen. De beslissing om dat niet te doen mag in mijn leven bijgeschreven worden in de categorie epische faals.

Toyota HiLux

Tsja, TopGear #nuffsaid.

Volkswagen Kever

De Kever gaat net als de 911, tot grote spijt van @dizono, niet kapot. Of nou ja, het kan wel kapot, maar meestal is het dan ook niet zo spannend om het weer te maken. Zouden de twee modellen dan toch meer gemeen hebben dan 911-liefhebbers willen toegeven?

Een willekeurige Japanse blender uit de 90s

De Toyota Camry, Honda Accord, Subaru Legacy, Lexus LS400, Nissan 100NX, het maakt eigenlijk niet uit, ze blijven allemaal heel. Het nadeel is alleen: op een gegeven moment wil je dat misschien niet meer. ‘Ga nou een keer stuk zodat ik een excuus heb om je in te ruilen!’. Elk voordeel heb zijn nadeel.

Een willekeurige grote Volvo

De 200-serie, 700-serie, de 850, de S80, mits je er redelijk mee omgaat kan je er tonnen in afleggen. De stoelen zijn bovendien zo goed dat je rug daar geen enkel bezwaar tegen heeft.