Nieuwe MINI Cooper 5-Deurs: motoren en prijzen

MINI heeft de Cooper 5-Deurs voorgesteld.

Twee deuren erbij voor de nieuwste generatie MINI Cooper. Net als zijn voorganger is het model nu verkrijgbaar als driedeurs of als vijfdeurs. De vijfdeurs MINI is 4,036 meter lang, 1,74 meter breed en 1,46 meter hoog.

Zet hem naast zijn voorganger en wat moet opvallen is dat de nieuwe nauwelijks groter is in vergelijking met de oude. Het is vooral oude wijn in nieuwe zakken. De nieuwste generatie MINI Cooper is een sterke doorontwikkeling van de laatste generatie. Dat zie je er ook wel aan af.

De wielbasis is 72 mm langer in vergelijking met een 3-deurs MINI. De carrosserie is 172 mm langer, De vijfdeurs komt verkrijgbaar als Cooper C met 156 pk of als Cooper S met 204 pk en 300 Nm aan koppel. De C heeft een driepitter en de S een viercilinder benzinemotor. De Cooper S sprint in 6,8 seconden naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 242 km/u.

De achterstoelen zijn 60:40 neerklapbaar en de bagageruimte bedraagt dan maximaal 925 liter. Met de stoelen in de reguliere positie beschik je over 275 liter aan bagageruimte in de MINI Cooper 5-Deurs.

Er zijn elf kleuren om uit te kiezen en dan heb je ook nog drie contrasterende kleuren. De boel verder aankleden kan met vier verschillende MINI Trims. Met bijvoorbeeld de Classic Trim is het dak verkrijgbaar in de tinten zwart, wit of Multitone. Het meest sportieve pakket is de John Cooper Works Trim met ook aangepaste bumpers voor de JCW-look. Velgen zijn verkrijgbaar van 16 tot 18 inch of 17 tot 18 inch in het geval van de Cooper S.

Prijzen MINI Cooper 5-Deurs

De nieuwe MINI Cooper 5-Deurs begint bij € 38.490. Ter vergelijking, de 3-Deurs heeft een vanafprijs van € 36.990. De Cooper 5-Deurs kost minimaal € 43.990. Als je de concurrentie erbij pakt begint bijvoorbeeld een Audi A1 bij € 33.037 euro en de iets volwassenere en nieuwe BMW 1 Serie is er vanaf € 41.507.