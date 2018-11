België vindt cameraspiegels helemaal oké

Wat de Belgische overheid betreft, behoren spiegels tot de verleden tijd.

Is de traditionele autospiegel stervende? Wat de federale minister van Mobiliteit in België, Françoic Bellot, betreft is het tijd dat nieuwe technologie toegestaan moet worden. Diverse nieuwe auto’s zoals de Audi e-tron en de Lexus ES zijn al over, maar over een massale adoptie van de camera als vervanger van de spiegel kunnen we nog niet spreken.

De grootste reden heeft te maken met wetgeving. Overal op de wereld zijn er weer andere regels omtrent de verplichte veiligheidspunten van een auto. Audi en Lexus bewijzen dat de technologie er allang klaar voor is. Het balletje dat Bellot opgooit is dan ook niet zo vreemd. De minister heeft een artikel laten schrappen in de nieuwe Belgische Wegcode. Het huidige artikel stelt dat buitenspiegels verplicht zijn. Door die regel aan te passen kunnen autofabrikanten zich focussen op de overstap naar cameraspiegels. Althans, in België. In Nederland hebben we ook een verplichte regel voor buitenspiegels, die dan tevens aangepast of geschrapt zou moeten worden. Het overstappen naar camera’s brengt diverse voordelen met zich mee. De auto wordt gestroomlijnder, waardoor de vierwieler zuiniger wordt. Een camera is ook geavanceerder dan een simpele spiegel. Aan de andere kant kleven er ook nadelen aan cameraspiegels. Wanneer dronken klootzakjes je spiegel kapot trappen is er sprake van dure reparatiekosten.

De nieuwe Wegcode voor België gaat per 2021 in werking. Naast het toestaan van cameraspiegels is er nog een wijziging voor de Wegcode. Het gaat verplicht worden om een gordel te dragen tijdens het achteruitrijden. Nu is dat nog niet zo in België.