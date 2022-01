Deze 991 Turbo S heeft 333.300 (!) km gereden in 6 jaar

En de kilometerstand is niet het enige hoge aan deze 991 Turbo S.

Een Porsche 991 Turbo S die te koop staat is normaal gesproken niet direct een artikel waard. Het is een geweldige auto, maar er staan er legio van te koop. Dit exemplaar is echter het uitlichten waard, om meer dan één reden.

Om te beginnen heeft de eigenaar van deze auto niet voor een dertien-in-een-dozijn uitvoering gekozen. De auto is namelijk uitgevoerd in British Racing Green, een kleur die óók op een Duitse auto erg fraai staat. In het interieur is het evenmin een saaie boel, want deze 991 Turbo S is voorzien van rode lederen bekleding.

Het is je wellicht opgevallen dat deze 911 wel erg hoog op zijn pootjes staat. Dat klopt inderdaad: deze auto is op speciaal verzoek van de eigenaar verhoogd door Porsche. Niet omdat om hij een Safari-look wilde, maar omdat hij meer comfort wilde op langere reizen.

Dat bleek geen overbodige luxe te zijn, want deze Porsche heeft serieus veel kilometers gemaakt. Sinds 2016 is er maar liefst 330.000 km op de teller gezet. Daarmee is het waarschijnlijk de 991 Turbo S met de hoogste kilometerstand. Dat zie je er overigens niet aan af, want deze Porsche ziet er nog heel netjes uit voor een auto die de drie ton gepasseerd is.

Al deze kilometers zijn gemaakt door dezelfde eigenaar, die de auto in Nederland kocht bij Pon. Deze Porker heeft echter nooit op Nederlands kenteken gestaan, want de eigenaar was een Belg die de auto op Slovaaks kenteken heeft gezet. We zijn niet bekend met de lokale belastingregels, maar die zullen vast gunstiger zijn dan in Nederland.

Na 333.000 km en een beetje vindt de eigenaar het welletjes geweest. De auto wordt nu geveild via Bonhams. Deze keer veilen ze dus een auto die wél gebruikt is waar hij voor bedoeld is. De veilingmeesters verwachten dat de auto nog 60 á 80 mille opbrengt. Misschien is het een interessante auto voor iemand die af en toe in het weekend eens een rondje wil doen met een 991 Turbo S.

Foto’s: Bonhams