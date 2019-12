Deze A2 motorfietsen voelen NIET als een tussenoplossing

In Nederland zitten er wat haken en ogen aan het mogen besturen van een motorfiets. Leeftijd en ervaring kan een beperking zijn waardoor je een lichtere motor uit moet zoeken. Minder vermogen hoeft gelukkig niet perse minder fun te betekenen. Wij gingen op zoek naar leuke A2 motorfietsen.

Een A2 motor is een middelzware motor en mag maximaal 35 kW hebben. Een motor die origineel niet meer dan 70 kW heeft kun je eventueel laten terugkeuren naar 35 kW. Door een motor terug te keuren vergroot je het zoekveld natuurlijk flink. Om een A2 motorrijbewijs te mogen halen moet je minimaal 20 jaar zijn. Als je al in het bezit bent van een A1 rijbewijs kun je met 19 jaar starten met lessen.

Harley-Davidson

Mocht jij lekker willen cruisen heeft Harley Davidson een hele betaalbare optie. Harleys hebben een status opgebouwd met bijbehorend prijskaartje maar met de Street (Rod) kun je een nieuwe Harley rijden onder de €10.000. Een slimme zet van Harley om met een A2 cruiser te komen, in deze categorie zijn er namelijk maar weinig te vinden. Voor de Rod heeft het merk net wat meer uitgepakt en de V-Twin verbeterd, het Revolution X blok. De performance ging omhoog door het gebruiken van nieuwe zuigers en aangepaste nokkenassen. De Street Rod heeft met 65 Nm 8% meer koppel dan zijn broertje de Street.



Niet alleen de motor is voor de Rod onder handen genomen, de achterbrug is ook verlengd zodat het gewicht meer naar voren geplaatst werd. De Rod is met een vanafprijs van € 9.900 wel iets duurder dan zijn broertje die je al voor € 8.825 in de garage kunt hebben. Fijn aan de Street (Rod) is dat hij gekoppeld is aan een 6-bak en ABS heeft. Hij stapt heerlijk op door zijn lage zwaartepunt, ook tijdens rijden zorgt dit ervoor dat de Harley lekker wendbaar is. Met zijn authentieke uitstraling durf ik te zeggen dat dit een unieke motor is in het A2 segment.

Ducati

In de A2 klasse zie je vaak dat de motoren zijn gebaseerd op een grote broer. En dan bedoel ik letterlijk een grote broer, groter en met veel meer vermogen. Dit zien we bij Ducati met de Monster 797, dit is de kleinste telg van de Monster familie. Ducati levert de 797 speciaal voor de A2 rijders ook als 35 kW, de normale versie heeft 73 kW en is daardoor niet terug te keuren. De Monster is momenteel de enige mogelijkheid om met een A2 rijbewijs kennis te kunnen maken met een nieuwe Ducati.



Ducati borduurt met de Monster al lange tijd voort op het succes: de eenvoud. Volgens ontwerper van de eerste Monster, Miguel Galluzi, is alles wat je nodig hebt een zadel, tank, motor, twee wielen en een stuur. De tank van de Monster is bij de 797 dan ook weer opvallend aanwezig. De Monster is voorzien van een LED-koplamp, LCD dashboard. ABS en een Brembo remsysteem. In tegenstelling tot de oudere Monsters die je tweedehands ook als 35 kW kunt vinden heeft de nieuwe versie een natte koppeling. Natuurlijk is ook deze Duc weer leverbaar in het Ducati Red. Star White Silk behoort ook tot de mogelijkheid. Deze motorfiets is verkrijgbaar vanaf € 10.690, navraag bij de Ducati-dealer leert dat er geen meerprijs berekend wordt voor de 35 kW versie.

Honda

Mocht de voorkeur bij een buikschuiver liggen heb je binnen de A2’tjes net wat meer keuze. Een compleet nieuw model is de CBR500R die is geïnspireerd op de Fireblade. Hij heeft zelfs de aerodynamische winglets gekregen die hem wel heel sportief doen ogen. De tweecilinder heeft een hoog vermogen bij lage toerentallen. Het maximale koppel van 47 Nm komt vrij bij 6.500 toeren. De CBR500R is ook weer compleet uitgerust met ABS, informatie via het LCD display en afstelbare vering.



Bij motoren die maximaal 35 kW mogen hebben ligt de grote winst bij het besparen van gewicht. Honda doet dat door de 17 inch wielen uit speciaal vormgegeven aluminium te produceren. Baby Blade mag je deze motorfiets met de specificaties en zijn uiterlijk niet meer noemen. De CBR500R is verkrijgbaar voor een bedrag van € 7.899 ongeacht de kleur. Met zijn opgegeven verbruik van 1 op 28,6 is deze motorfiets ook nog eens ontzettend zuinig.

Suzuki

Natuurlijk zijn het alsnog hele uitgaves die je moet doen om een nieuwe A2 motor aan te schaffen. Vaak wordt later alsnog de overstap gemaakt naar een A motor en is het toch echt een tussenoplossing. Het loont dus ook om de tweedehandsmarkt af te struinen. Let er daarbij op dat de motor wel echt 35 kW op het kenteken is en origineel niet meer dan 70 kW had. Een motor die origineel minder dan 70 kW heeft en vaak ook al teruggekeurd te vinden is is de Suzuki SV 650.



Wederom een V-Twin en ontzettend handelbaar. Al bij zijn introductie in 1999 was deze Soes een groot succes, vandaar ook het ruime aanbod in de occasionmarkt. De motorfiets bleek onverwoestbaar en het enige kritiekpunt is de zacht afgeveerde voorvork. In 2002 kwam er een instelbare voorvork en was kritiek amper nog mogelijk. Kijk dan ook zeker naar de SV van na 2002. Door zijn betrouwbaarheid speelt de kilometerstand geen rol, let natuurlijk wel op het onderhoud. Al voor een bedrag van € 2.000 kun je met deze fiets uit de wind zitten.

Met deze leuke speeltjes hoef je natuurlijk niet perse over te stappen na het behalen van je A rijbewijs. De wendbaarheid van de A2 motoren doet menig ervaren motorrijder nog verbazen. Kies jij voor een nieuwe of ga je voor een goed gebruikte?