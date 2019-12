Autoblog Gemist: Audi RS Q8, nieuwe Skoda Octavia en meer

Dit was er deze week op beeld te zien op Autoblog.

De week begon meteen goed met een rijtest van de gloednieuwe Audi RS Q8. Het is de snelste SUV van Audi Sport ooit gemaakt, met 600 pk uit een 4.0 liter V8. De Duitser is wat subtieler in vergelijking met zijn Italiaanse tegenstander: de Lamborghini Urus. Verder maakten we deze week kennis met de gloednieuwe Skoda Octavia Combi. Een auto die ongetwijfeld in de smaak gaat vallen bij leaserijdend Nederland. Het aankoopadvies van deze week ging over een auto met een snel voorkomen, maar die eigenlijk zeer traag is. En in de hoofdrol voor de Mijn Auto van deze week hadden we een Audi.

Dinsdag 17 december – Audi RS Q8 rijtest

Wanneer je niet zo wil opvallen in een Lamborghini Urus en een Bentley Bentayga V8 nog een stapje te ver is? De nieuwe Audi RS Q8 (rijtest) is een gulden middenweg



Woensdag 18 december – de nieuwe Skoda Octavia Combi

Skoda heeft de Octavia in het nieuw gestoken. Ook deze nieuwe station zit weer vol handigheden wat we van Skoda gewend zijn.



Donderdag 19 december – Aankoopadvies: schaap in wolfskleren

Wat is nu een echte schaap in wolfskleren? Het tegenovergestelde van een wolf in schaapskleren! Wouter en Casper kwamen tot de volgende opties



Vrijdag 20 december – 8 feitjes over de Mercedes GLB

De GLB is de nieuwe zevenzitter crossover van Mercedes. In deze video vertellen we je 8 feitjes over deze Duitse SUV.



Zaterdag 21 december – Mijn Auto: Audi A7 van Niels

Een statige A7, dat was de keuze van Autoblog-lezer Niels. We reden een stukje met deze Audi.