NL coureur raakt M6 GT3 aan de straatstenen niet kwijt

Koop dan!!1!

In de categorie buitenkansjes komt vandaag deze oude bekende voorbij. Het is de dikke BMW M6 ‘GT3’ van Junior Straus, die veel van onze lezers wel zullen herkennen. Ofwel omdat je de auto zelf een keer gezien hebt bij een auto-evenementje, ofwel omdat je ‘m herkent van een artikel van exact elf maanden geleden. Ook toen stond de Bimmer namelijk al te koop.

Maar, waarom wil niemand ‘m hebben dan? Wel, misschien is de auto wel iets té bekend. Als we de comments doornemen onder het bericht van januari, dan lezen we bijvoorbeeld terug dat de achtervleugel (die daadwerkelijk raceactie gezien heeft op het circuit van Daytona) zo enorm veel downforce genereert, dat de achterwielen op snelheid aanlopen. En in dragraces is de naar verluidt ruim 800 pk sterke BMW regelmatig verslagen door op papier minder indrukwekkende bolides. Daarbij: dat we spreken over dragraces geeft al aan dat de auto geen makkelijk leven heeft gehad. Dat is dan weer het nadeel van al je avonturen met een auto delen op social media.

Daarmee willen we niet zeggen dat de BMW een bak ellende op wielen is. De belangrijkste delen van de M6 zijn aangepakt door Carly Motors, een bekend raceteam dat de nodige successen heeft behaald met BMW’s. Waarschijnlijk was het dan ook de vraagprijs van 325.000 Ekkermannen die roet in het eten gooide. Als je in de markt bent voor een verswekkerde getunede M6, kan je bijvoorbeeld ook een Hamann M6 ophalen in Duitsland voor 53K. Of je rijdt nog even door naar Zwitserland en tikt daar voor 138K een ruim 1.000 pk sterke ‘One X’ op de kop die niks te maken heeft met een HTC telefoon.

De M6 GT3 was kortom, een beetje hoog in de markt gezet. Na een krap jaar extra afschrijving is er nu echter 100.000 Euro van de vraagprijs afgehaald, waarmee deze op 225.000 Euro terecht is gekomen. Nu maar wel gewoon kopen dan?