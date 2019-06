Deze A35 AMG heeft meer koppel dan de nieuwe A45

Mocht topvermogen je ding niet zijn.

Vanochtend haalde AMG de doeken van de M139, een enorm sterke viercilinder die alles lijkt te bieden: toeren, vermogen en koppel. Dankzij slim afstelwerk met het koppel heeft AMG de motor dusdanig aangepast dat je toeren moet maken voor meer trekkracht.

Dat zorgt ervoor dat je meer de ervaring hebt in een sportieve auto te rijden. Gevoelsmatig klopt het beter: hoe meer toeren, hoe meer kabaal, hoe meer vermogen en des te meer koppel. Maar stel dat je absoluut geen zin hebt om te wachten op een A45 AMG en dat je voornamelijk van heel erg veel koppel houdt?

Dan heeft de Duitse firma McChip-DKR de oplossing voor je. Zij hebben namelijk de Mercedes-AMG A35 onder handen genomen. In tegenstelling tot Mercedes-AMG was niet zozeer maximaal vermogen, maar maximale trekkracht het uitgangspunt. Het resultaat mag er best wezen. Het maximale vermogen is 341 pk. Daarmee komt de A35 van McChip-DKR behoorlijk wat te kort op de nieuwe A45 AMG, echter is het koppel van 505 Nm net even wat hoger. Dat is 35 pk en 105 Nm méér dan de standaard A35 levert.

De tuner geeft niet precies aan hoeveel sneller de A35 AMG nu op de 100 km/u zit of bij welk toerental het koppel nu geleverd word. Wel melden de Duitsers dat de tussensprint van 100 naar 200 km/u nu 1,6 seconden sneller gaat. Desgewenst kan de topsnelheid verhoogd worden naar 285 km/u. De performance upgrade voor de A35 AMG kost 1.099 euro.