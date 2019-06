Cupra Leon komt volgend jaar al

En dat terwijl de basis, de nieuwe Seat Leon, nog niet eens onthuld is.

Een beetje vreemd was het wel, de introductie van het merk ‘Cupra’. Zoals de meesten al wisten, was dat voorheen altijd een rappe uitvoering op basis van een Ibiza of Leon.

Nu blijven Cupra’s snelle Seats, maar dan onder hun eigen merknaam. Om het nog verwarrender te maken werden op dezelfde dag (22 februari 2018) zowel Seat Cupra’s als Cupra’s gelanceerd. De Ateca en Ibiza kregen een Cupra logo, de Leon Cupra R ST een Seat logo. Aan dat soort verwarring komt binnenkort een einde. De Seat Leon wordt namelijk vervangen door een nieuw model en deze zal wel als Cupra op de markt worden gebracht. De Leon Cupra R is dus de laatste Cupra met een Seat badge.

Autocar sprak met Khaled Soussi, de grote marketing baas van Cupra. Deze bevestigd dat Cupra in 2020 maar liefst zeven modellen in de aanbieding heeft. Daarmee lijken de geruchten van november vorig jaar geleden bevestigd.

Per Seat model wordt er gekeken of het zin heeft om er ook eentje uit te brengen onder de Cupra-vlag. Op één auto na dan, want de Formentor (afbeelding boven) zal er vooralsnog alleen als Cupra komen. Khaled Soussi zegt dat nog niet zeker is en dat de kans wel degelijk aanwezig is dat er een Seat Formentor kan komen, maar ons lijkt die kans wel heel erg klein. De auto wordt juist in de markt gezet om alleen Cupra in het zonnetje te zetten.

De eerstvolgende Cupra is dus de Leon. Deze zal net als de vorige generatie komen in verschillende gradaties. Verwacht wordt dat het vermogen van de 2.0 TSI niet enorm zal toenemen. De huidige Cupra R zit op 300 pk. Vierwielaandrijving zal waarschijnlijk, net als nu, een optie zijn. De Cupra Leon kunnen we volgend jaar verwachten. De Cupra Leon zal verschijnen als vijfdeurs hatchback en stationwagon, Cupra Leon ST genaamd. Op latere termijn heeft Cupra plannen met het elektrificeren van hun voertuigen.