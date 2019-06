Zo maak je van de nieuwe Audi A6 allroad een dikke sjaak

We kruipen in de rol van een Zwitser die wat geld heeft te besteden.

Heb je in Nederland veel aan een Audi A6 allroad quattro? Nee, voor de meeste mensen is zo’n auto overbodig. Het is een dure station en met een 3.0 TDI zul je ongetwijfeld met de nodige afschrijving te maken gaan krijgen. Deze vrijdag kruipen we echter in een andere rol. We laten het kantoorleven voor wat het is en trekken een Zwitsers maatpak aan.

In de prachtige bergwegen van het land is de A6 allroad quattro een hele fijne vriend. Het is dan ook niet zo vreemd dat er zoveel allroads rijden. Met de onthulling van de nieuwe A6 allroad quattro kan het vrijdagmiddag-configureren beginnen. Op de Duitse site van Audi is de nieuwe station opgenomen in de configurator.

Ondergetekende heeft er een ‘dikke sjaak’ van gemaakt. Met een paarse lak, de dikste 55 TDI motor met 349 pk en 21-inch velgen. Dat laatste is in het geval van een allroad wat vreemd. Het maakt de auto minder comfortabel en ze zullen snel beschadigen bij het naderen van een stoeprandje, maar op de foto’s oogt het fraai. In een snelle configuratie passeer je al gauw de 80.000 euro en dan zijn dit nog de Duitse prijzen. Maar ach, dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Zelf spelen met de configurator kan hier.