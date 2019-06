Mercedes-AMG A45 overtreft Audi RS3 wederom

Ze hebben weer wat voorsprong op het merk met de vier ringen. Wel met een cilinder minder, overigens.

Hoeveel vermogen heeft een mens nu werkelijk nodig in een auto om zichzelf een beetje plezant voort te kunnen bewegen? 120pk? 160 pk? 200 pk? Of mag het wel een beetje meer zijn? Ook in een C-Segment auto?

Mercedes-AMG bedient je namelijk op je wenken, want het merk heeft zojuist de specificaties onthuld van de nieuwe M139. Voor wie niet bekend is met motorcodes, dat is de nieuwe motor die in de ‘kleine’ AMG’s terecht gaat komen.

Huzarenstukje

Het is weliswaar een 1.991 cc metende viercilinder (net als voorheen), maar wederom is het een waar huzarenstukje geworden. Zo is de motor uiteraard voorzien van twee bovenliggende nokkenassen, 16 kleppen in totaal, verstelbare in- en uitlaatnokkenas en kleptiming voor de uitlaatnokkenas. Toegegeven, de M133 (dat was de motor uit de vorige A45) had dat ook allemaal ook. Wat is het verschil? De nieuwe motor heeft een elektrische waterpomp (dat niet afhankelijk is van het toerental), meer koeling (waaronder een radiateur in de wielkast), verbeterde brandstofinjectie, grotere uitlaatkleppen, ‘NANOSLIDE’-cilindercoating (voor minder frictie) en geoptimaliseerde olie-temperatuurhuishouding.

Vermogen

Welnu, laten we beginnen met het vermogen van de M138. Met een turbodruk van 1,9 bar levert de lange-slag motor (de boring van 83 mm is immers kleiner dan de slag van 92 mm) namelijk 387 pk bij 6.500 toeren. De maximum trekkracht bedraagt 480 Nm. Voor de goede context, de uitgaande 45 AMG motor leverde 381 pk en 475 Nm. Een groot verschil vinden we qua moment dat het koppel geleverd wordt. Bij de oude motor was dat al bij 2.250 toeren, bij het nieuwe 45 AMG blok is dat vanaf 4.750 tot 5.000 toeren.

S-Model

Het is nu voor het eerst dat de viercilinder AMG-motor ook een ‘S’-variant kent, net als bij de achtcilinders van het merk het geval is. Deze doet er nog een schepje bovenop en is daardoor krachtiger dan de 2.5 liter grote TFSI uit de Audi RS3. De M139 ‘S’ heeft namelijk een turbodruk van 2,1 bar en levert bij 6.750 toeren maar liefst 421 pk bij 6.750 toeren. Het maximaal draaimoment is 500 Nm tussen 5.000 en 5.250 toeren.

Toeren

AMG heeft met dit 160,5 kg zware blok niet alleen een enorm krachtig blok ontwikkeld, maar nu eentje die waarschijnlijk net even wat sportiever en leuker is om te rijden. Het koppel komt er bewust later in, zodat meer toeren leiden tot meer vermogen en koppel. Veel turbomotoren kennen diesel-esque karakter, door heel vroeg enorm veel koppel te leveren en bij een bepaald toerental meteen stil te vallen. Het maximale toerental dat de motor kan maken is 7.200 toeren, best veel voor een viercilinder met turbo.

Net als de V8-motoren van Mercedes-AMG wordt de M139 volgens het ‘One Man, One Engine’-principe met de hand in elkaar gezet. De motoren worden leverbaar in tal van compacte Mercedessen. Denk aan de A45, CLA 45 en GLA 45.