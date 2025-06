Elektrische G-Klasse blijkt een gigantische flop

De Mercedes G580 met EQ Technologie is niet bepaald een schot in de roos.

De G-Klasse is een groter succes dan Mercedes ooit had durven dromen. Ook anno 2025 verkoopt de Geländewagen nog als warme broodjes, ondanks het torenhoge prijskaartje. Een auto die echter NIET verkoopt is de Mercedes G580 met EQ Technologie, oftewel de elektrische G-Klasse.

Wat blijkt? G-Klasse-kopers willen gewoon een ouderwetse verbrandingsmotor. Uit een verslag van het Duitse Handelsblatt blijkt dat de elektrische G-Klasse voor geen meter verkoopt. “De auto is als lood bij de dealers, het is een complete flop,” aldus een manager van Mercedes. Een andere hoge piet verwoordt het iets politiek correcter: “Het is een nichemodel, de aantallen zijn heel laag.”

Over wat voor aantallen praten we dan…? Tegen het einde van april waren er 1.450 exemplaren afgeleverd in heel Europa. Ter vergelijking: in diezelfde periode werden er 9.700 G-Klasses met een verbrandingsmotor afgeleverd… En in China is de auto pas echt een flop: daar zijn er nog maar 58 verkocht. In totaal.

En hoe doet de auto het in Nederland? Dat hebben we even uitgezocht: in Nederland zijn er 107 op kenteken gezet sinds oktober. Dat valt nog mee. In totaal zijn er echter 239 G-Klasses geregistreerd, dus de G-Klasses met verbrandingsmotor zijn nog steeds in de meerderheid. Terwijl deze €50.000 tot €150.000 duurder zijn in Nederland.

Als we over de grens kijken zijn de prijsverhoudingen anders. In Duitsland is een G500 met zes-in-lijn gewoon €2.000 goedkoper. En mensen willen héél graag de AMG met biturbo V8, ongeacht wat voor prijskaartje eraan hangt. Dus ja, eigenlijk is het niet zo gek dat de verkopen tegenvallen.

Het floppen van de elektrische G-Klasse heeft waarschijnlijk ook consequenties voor de toekomstplannen van Mercedes. Ze zouden namelijk met een elektrische baby-G-Klasse komen (de ‘g-klasse’). Nu willen ze die toch een verbrandingsmotor geven, om een nieuwe flop te voorkomen.

Bron: Handelsblatt