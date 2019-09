Deze absolute bestseller is weer helemaal fris

Zo kan 'ie er weer even tegen aan.

Een van de heetste autosegmenten op dit moment is die van de compacte crossover. Als er één merk op tijd was met compacte crossovers voor op de straat was het Honda wel. Het merk lanceerde in de jaren ’90 niet één, maar twee van die auto’s, de HR-V en de grotere CR-V.

Het is die laatste die Honda heeft gefacelift. De CR-V van de huidige generatie (‘RW’), gaat al weer mee sinds 2016. Dit is de facelift voor de Amerikaanse markt. De Europese CR-V en Amerikaanse CR-V zijn bijna identiek, de verschillen zijn vrij klein. Nieuw voor de Amerikanen is dat ze een hybride aandrijflijn krijgen, iets dat bij ons al een tijdje het geval is.

Wil je geen hybride aandrijflijn, dan is de 1.5 liter Turbo de enige optie, zowel in de VS als in Nederland. De wijzigingen betreffen iets andere bumpers met afwijkend chroomwerk. In Nederland zie je ze dermate weinig dat het even lastig is om ze uit elkaar te halen. Op andere markten zijn ze niet aan te slepen. Sterker nog, het is een van de best verkochte auto’s wereldwijd op dit moment!

Mocht deze facelift naar ons land toe komen (en die kans is aannemelijk), dan is een blik werpen op de achterkant meer dan voldoende. Waarschijnlijk was Honda zeer gecharmeerd van de uitlaten van de Audi Q5. Waar je voorheen de uitlaat kon zien (zelfs bij de hybride!), krijgen we nu chromen sierstrips die de suggestie van uitlaten opwekken (afbeelding boven).

Verdere punten waarbij de CR-V afwijkt zijn de LED-mistlampen en donkere achterlichten. De Hybrid krijgt een blauw Honda logo. Chic. In het interieur zijn de verschillen eveneens vrij klein. Logisch, want het interieur is verrassend fraai vormgeven met secure afwerking en prima materiaalgebruik. Deze nieuwe CR-V wordt vanaf oktober in de VS geleverd. Bij ons is de nieuwe CR-V pas vanaf 2018, dus wellicht dat wij nog een paar maanden moeten wachten.