Hybride én crossover pionier ziet eindelijk het licht

Het zal toch niet?

Je zou het niet direct zeggen, maar Honda is wel degelijk een merk geweest dat vroeger altijd voorop liep als het ging om innovatie. Vierwielbesturing en VTEC bijvoorbeeld. Dit wisten ze dan uitstekend in vrij saaie koetswerken te verpakken waardoor niemand ernaar omkeek. De NSX verkocht niet omdat er een ‘H’ op stond, maar omdat het eruit zag als een gestrekte CRX. In de jaren ’90 waren de Japanners nog immer inventief. Zo had Honda in die tijd al twee crossovers in de prijslijsten staan (de HR-V en CR-V) en de eerste in serie gebouwde hybride-auto, de Honda Insight.

Honda is met beide concepten verder gegaan. Gek genoeg heeft het Japanse merk nooit de twee gecombineerd. Dat is vreemd, want een crossover leent zich er uitstekend voor. Je hebt een grotere auto, dus meer ruimte om de twee motor en eventueel accu’s te huisvesten. Ook ligt het verbruik van crossovers een stuk hoger, dus juist bij die auto’s is een zuinigere en schonere variant welkom. Zo was de CR-V er in eerste instantie enkel met een benzinemotor, later kwam daar een diesel bij. Uit eindelijk is daar ook een hybride-variant bijgekomen. Deze vervangt de diesel, op zich een logische keuze.

De hybride heeft een tweeliter viercilinder i-VTEC motor, deze motor draait volgens een ‘Atkinson-Cylce’, dus lekker arm voor een gunstig verbruik en uitstoot. Deze motor wordt bijgestaan door een elektromotor. Tezamen levert de combinatie 184 pk en 315 Nm. De auto kan dankzij het i-MMD (Intelligent Multi Mode Drive) draaien op drie verschillende rijmodi. De eerste is EV Drive, haalt de elektromotor zijn kracht uit de accu’s en staat de verbrandingsmotor helemaal uit.

Dan is er Hybrid Drive, waarbij de verbrandingsmotor fungeert als een generator. Als laatste is er Engine Drive, hierbij wordt de verbrandingsmotor direct verbonden met de wielen. De Honda CR-V met hybride aandrijving past zich aan de omstandigheden aan. Zo zal de CR-V in de stad vaak kiezen voor EV Drive of Hybride Drive, terwijl op de snelweg Engine Drive de betere optie is. De Honda CR-V Hybrid gaat in productie in oktober van dit jaar, verwacht wordt dat de eerste exemplaren in 2019 op de markt komen. Voor 1 April dus.