Wat je moet weten over de Honda CR-V Hybrid

Misschien is Honda niet het heetste merk op de Nederlandse automarkt, maar vergeet niet dat het merk in andere delen van de wereld (waar véél mensen wonen) nog steeds heel veel auto's verkoopt.

Honda pakt groots uit met de CR-V Hybrid Prototype. Deze SUV warmt het Europese publiek alvast op voor de volledig nieuwe CR-V. De hybride krijgt een 2.0 i-VTEC benzinemotor die wordt bijgestaan door een tweetal elektromotoren. Interessant is het ontbreken van een transmissie. De Nm’s worden dus rechtstreeks vanuit de aandrijflijn naar de assen gestuurd.

Verder opvallend: Honda zegt dat het nog om een prototype gaat, maar als we de foto’s aandachtig bekijken lijkt het erop dat deze CR-V Hybrid nagenoeg rijp is voor productie. Verder betreft het geen gewone benzinemotor, maar eentje met de Atkinson-cycle waar we eigenlijk eens een artikeltje aan zouden moeten wijden.

Naast de hybride versie komt er ook een CR-V met 1.5 viercilinder die desgewenst met een handbak (zes versnellingen) of CVT wordt geleverd. Geheel in lijn met de huidige trend zal een dieselmotor ontbreken in het Europese gamma. Wat dat betreft zijn ze behoorlijk wakker bij Honda. De nieuwe CR-V wordt in 2018 op de Europese markt gebracht.