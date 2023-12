Deze achterwielaandrijver heeft een biturbo motor én handbak

Een achterwielaandrijver met biturbo motor en handbak. Dat klinkt heel erg exotisch en weet je, dat is ook wel zo.

De Lotus Omega, Maserati Biturbo, Alpina B7 Bi-Turbo, Lotus Esprit, Nissan 300ZX. Die auto’s hebben iets met elkaar gemeen. Het is een achterwielaandrijver voorzien van een biturbomotor. Dat klinkt natuurlijk ongelooflijk cool en dat is het natuurlijk ook.

Achterwielaandrijving is als een fiets zonder zijwieltjes. En niets is zo overdreven als een motor met twee turbo’s. Meestal doen automerken dat alleen maar voor extra veel vermogen en extra veel fun.

MAN TGE Dutch Commander

Uiteraard is de auto op deze pagina’s aanzienlijk minder exotisch. Alhoewel. naast het feit dat het een achterwielaandrijver is met biturbo motor, is de MAN TGE Dutch Commander. Dat is een speciale editie op basis van de MAN TGE 3.180.

De MAN TGE is de MAN-versie van de Volkswagen Crafter, de grootst mogelijke VW. MAN maakt vrachtwagens en dit is hun kleinste voertuig. Dit soort overlap doen merken wel vaker. Je zou kunnen zeggen ‘koop een Crafter’, maar als je 20 vrachtwagens nodig hebt en 5 bussen, kun je mooi bij een dealer terecht.

Nog een verschil, bij MAN heb je ook ‘6.160’ met een maximaal gewicht van 5.500 kg, inderdaad alleen voor als je een vrachtwagenrijbewijs hebt.

Achterwielaandrijver met biturbo motor!

De MAN THE Dutch Commander is de dikste die we tot nu toe hebben gezien. Check hem zien staan, man, met die zwarte 17 inch lichtmetalen velgen. Sowieso is die two-lak met striping een goede vondst. Het zorgt ervoor dat de auto minder massief oogt dan dat hij is.

Dan de techniek, want ja, dit is dus een achterwielaandrijver met een biturbomotor én handbak. De motor is een nieuwe 2.0 viercilinder diesel met twee turbo’s, goed voor een vermogen van 163 pk (bij 3.600 toeren) en een maximum koppel van 400 Nm (bij 1.800 toeren). De transmissie is zoals gezegd een handbak, maar optioneel kun je een automaat krijgen.

In in interieur is lederen bekleding en een 8-inch groot multimedia. Kijk helemaal goed om je innerlijke B.A. Baraccus tevreden te stellen. Interesse? Je kan ‘m hier configureren. Ja, echt, ook MAN heeft een online configurator.