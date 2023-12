Manhart V350 is een bruut busje met biturbo motor

De Manhart V350 is een Duitse Dikkerd voor mensen met voortplantingsdrang.

Heel leuk, al die auto’s op de Essen Motor Show 2023, maar heb je daar wat aan als je een heel groot gezin hebt? Zelfs de immens populaire Audi RS6 Avant en BMW M3 Touring (in elke hal staan er wel een paar) zijn relatief krap, zeker gezien hun prijskaartjes.

Dus wat moet je dan doen? Nou, simpel: check deze Manhart V350! Normaal gesproken doet Manhart voornamelijk Dikke Duitsers of diverse exoten, maar ook voor een relatief eenvoudige bus draait de performance-toko uit Wuppertal zijn handen niet om.

Manhart V350

De basis is de Mercedes-Benz V-Klasse, de meest luxe variant van de medium sized bedrijfswagen. Ondanks dat de auto als MPV in de markt wordt gezet (‘vermarkt’ zoals de paarse broeken zeggen), is het in eerste instantie een bedrijfswagen die Mercedes dan luxe heeft aangekleed. Daarin kun je overigens bij op de Mercedes V-Klasse configurator al heel erg ver gaan.

En dan doet Manhart vervolgens dáár weer een schepje bovenop. Laten we beginnen met het exterieur. Manhart heeft gekozen voor een TopCar-bodykit. Normaal gesproken zijn we dan ietwat huiverig, maar wat TopCar gedaan heeft, is wel geinig. Ze zijn namelijk uitgegaan van de AMG-lijnvoering en hebben die toegepast op de V-Klasse.

Motorkap

Dat betekent hele dikke voorbumper, met een enorme grille voor extra koeling. Uiteraard is geheel volgens de heersende mode gekozen om alle exterieurdelen die normaal chroom zijn, af te werken in het hoogglans zwart.

Het misstaat de Manhart V350 niet, alhoewel de chromen (of aluminium) lijsten wel kunnen waarderen. Leuk detail is de motorkap, met de ‘power bulges’ die de 300 SL en SLK (R170) ook hebben.

Verder zijn er de obligate sideskirts en aan de achterkant is er een dakspoiler. Er is natuurlijk een beperkte hoeveelheid wat je kan doen met een achterzijde van een busje.

Eveneens een leuk detail van de Manhart V350 is de dikkere achterbumper met daaronder een diffusor (die heb je nodig onder een bus). De vier uitlaat-kokers ademen ‘AMG‘. Het geheel wordt smaakvol afgemaakt met 20 inch lichtmetalen velgen. De auto is verlaagd middels een setje H&R-verlagingsveren.

En het vermogen dan?

Dan de motor: dat is een heuse biturbo! Helaas niet omdat Manhart er een 4.0 V8 in heeft gelepeld, maar de 2.2 metende viercilinder diesel er twee heeft. Het vermogen is – dankzij de MHTronik module – een riante 280 pk, terwijl het koppel nu 585 Nm bedraagt. Het is dus zeer geen racemonster, maar wel een vlotte metgezel om al je kinderen mee te vervoeren.

Tenslotte het interieur, dat is gewoon standaard Mercedes, maar wel eentje met de nodige hoeveelheid luxe. Dus alles is met leder bekleed en de auto is in dit geval van de meeste gemakken voorzien. Kortom, de Manhart V350 is een ideale bus voor als je van iets diks houdt, maar je net eventjes te veel lol in de slaapkamer hebt gehad.