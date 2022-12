VW Caddy met RS3 motor heeft ziek veel pk

Ja, en dat is dan alleen nog op de wielen wat deze VW Caddy met RS3 motor levert.

Caddy’s kunnen best snel zijn. Sommige modellen laten zich vrij eenvoudig kietelen. Hierdoor is 150 pk tot 200 pk geen enkel probleem. Daarmee heb je een behoorlijk rappe auto, voor een bedrijfswagen. Want met 200 pk in een Volkswagen Caddy ben je alsnog langzamer dan 200 pk in een Volkswagen Polo of Golf. En die kun je gewoon af fabriek krijgen met dat soort vermogens.

Het mooie van al die MQB-producten is dat je behoorlijk wat onderdelen uit kunt wisselen. Dat gaat uiteraard niet zonder slag of stoot, maar omdat veel onderhuidse architectuur en hardpoints overeenkomen, kun je sommige items uitwisselen. Dat deed über-held Richard Milton met zijn Volkswagen Caddy. Die begon ooit zijn loopbaan als witte bus met TDI motor, goed voor 102 pk.

Eerste project: motor uit de Golf R

Die motor haalde hij eruit en verving deze voor de 2.0 TSI uit de Volkswagen Golf R. Niet alleen de motor, maar ook ophanging, subframes, remmen, transmissie en dergelijke van de snelle Volkswagen werden overgezet. En als je dan toch bezig bent, waarom de 2.0 benzinemotor niet even iets kietelen?

Richard reed dus rond in een 500 pk sterke Volkswagen Caddy! Natuurlijk, dankzij de dukke bumpers en Golf R-velgen zag de Caddy er sneller uit dan standaard, maar niet 500 pk sterk. Dat iemand zijn Volkswagen-bus netjes aankleedt, is niet nieuw natuurlijk.

VW Caddy RS3 motor

Maar dat was niet voldoende. Er is nog een stapje hoger dat past qua motor, waarbij de tuningsmogelijkheden bijna oneindig lijken te zijn. Dus ging Richard aan de slag met een Audi RS3-swap voor zijn Caddy. Een zwaar versterkte 2.5 TFSI (CZGB-blok) werd compleet aangepast.

Denk aan grote injectoren, enorme turbo, wastegate, blow-off valve en ga zo maar door. Het resultaat is 1.136 pk. Dat is dan niet eens overdreven, want dat is het vermogen OP DE WIELEN!

Wij praten altijd over krukas-pk’s (je weet wel, bartafel-pk’s) en dan kom je uit op 1.320 pk. Uiteraard is de DSG-transmissie aangepast, die kan nu 1.400 Nm aan, wat de motor waarschijnlijk ook wel levert. De curve is een tikkeltje ‘piekerig’. Tot 4.000 toeren gebeurd er niet extreem veel.

Nou ja, een beetje tussen de 200 en 400 pk. Voldoende om het meeste verkeer achter je te houden. Daarna breekt de hel los en kun je hypercars gaan vernederen. Met een Caddy. Wat een topbak!

Check hieronder hoe snel ‘ie is op de dragstrip (en hoe die klinkt!)

Fotocredits: Richard Milton via Facebook

Videocredits: VeeDubRacing via YouTube