Moderne Volkswagens met VR6 motor: dit zijn ze!

Moderne Volkswagens met VR6: welke zijn er allemaal geleverd met deze motor?

Vorige week stonden we al even stil bij de Volkswagen VR6-motor. De Duitse autofabrikant is namelijk gestopt in de VS met het verkopen van de Atlas met VR6 motor. Niet heel erg vreemd, want de 2.0 TSI is sneller en zuiniger. Het enige dat jammer is, is dat er op deze manier weer een karakteristieke motor wordt uitgefaseerd. De VR6 is namelijk een briljant stukje techniek. Ja, Lancia bedacht de bijzondere VR-opstelling en was er ook heel erg succesvol mee.

Maar niet zo succesvol als Volkswagen. De VR6 motor is een enorme hoeveelheid auto’s geleverd. Vorige week namen we de vroege modellen van 1993 tot 2003 met je door, voor nu hebben we de moderne Volkswagens met VR6 motor van na die tijd met zo’n bijzondere motor:

Volkswagen Phaeton (3D)

2002 – 2015

De Volkswagen Phaeton staat bekend om zijn W12-motor, dat eigenlijk bestaat uit twee aan elkaar geplakte VR6-motoren. Daarnaast was er een V10 TDI (bijzonder) en later een 4.2 V8 van Audi. Maar de 3.2 V6 heette weliswaar V6, het was wel degelijk een VR6-motor. Het leuke is dat motor in deze auto juist een andere rol had. Geen sportmotor voor en hete hatchback, maar juist een comfortabele stille zescilinder. Een toonbeeld van Duitse engineering hoe een motor in twee totaal verschillende auto’s uit de voeten kon.

Bijzonder: in eerste instantie was de Phaeton VR6 voorzien van korte wielbasis, voorwielaandrijving en een handbak. In 2004 kreeg je altijd een automaat en 4Motion-vierwielaandrijving, optioneel kon je een LWB kiezen. In 2009 werd de 3.2 vervangen door een 3.6 VR6 met 280 pk. Bijzonder, na de facelift krijgt de Phaeton VR6 directe injectie en nog wat extra vermogen. Uiteindelijk blijft het model tot 2015 in Nederland leverbaar. Daarmee is het de laatste auto in Nederland die kon bestellen met deze motor.

Volkswagen Multivan (T5)

2003 – 2010

De Multivan is de personenversie op basis van de Transporter. De T5-generatie was beschikbaar met een hele hoop bijzondere motoren. Eentje daarvan was een 174 pk sterke 2.5 TDI, maar de VR6 was het leukste. Zo sterk als in de R32 was de motor hier niet. Maximaal had je 235 pk en 315 Nm tot je beschikking.

Je kon wel kiezen uit een versie met voorwielaandrijving of 4Motion. Uiteraard deed niemand dat, want de diesels waren sneller en zuiniger. Maar toch, voor de mensen die absoluut geen diesel wilden was er een solide optie.

Volkswagen Touareg (7L)

2003

Net als in de Phaeton was de VR6 de basismotor in de Volkswagen Touareg. Bijzonder, ook hier kon je de motor bestellen in combinatie met een handbak. Ja, vroeger vonden we dat normaal. In de Touareg was de motor niet bovengemiddeld krachtig: 220 pk en 305 Nm waren ook toen geen topwaarden, al helemaal niet als je kijkt naar het verbruik. Sterker nog, je haalde geeneens de 200 km/u, waarmee het een van de langzaamste auto’s is met een VR6-motor onder de kap. Net als de Phaeton was de Touareg erg zwaar (bijna 2.200 kg), maar ook nog eens heel erg hoog.

In 2006 werd de 3.2 uit zijn lijden verlost en nam de 3.6 liter versie het over. Vaak neemt men aan dat dat vanaf de facelift was, maar je hebt pre-facelift modellen met deze motor. Het voordeel: je hebt 60 pk méér en 55 Nm meer. Dit zorgde ervoor dat de basis-Touareg een stuk vlotter was, zonder dorstiger te zijn.

In 2007 kreeg de Touareg een facelift en kreeg de 3.6 liter motor FSI en een vermogensbump naar 280 pk. Deze kun je herkennen aan het front met de chromen grille.

Volkswagen Golf R32 (1K)

2005 – 2008

Hier gebeurt ook iets vreemds. Want iedereen wil de Golf IV R32, niet zozeer de Golf V met deze motor. Dat terwijl de vijfde generatie aantoonbaar beter is. Ten eerste de motor, die leverde nu 250 pk. Je kon kiezen uit een handbak of een automaat, vierwielaandrijving kreeg je altijd mee. Het grootste voordeel was dat de Golf V een (veel) beter onderstel had dan zijn voorganger met een veel prettigere stuurinstallatie.

De R32 werd van 2005 tot 2008 gebouwd, daarna was het over en uit voor een Golf met VR6 motor. Althans, een standaard Golf met VR6-blok. Tuners als HGP bleven nog voor lange tijd VR6-blokken in Golfjes lepelen (uiteraard met extra turbo’s).

Volkswagen Passat (B6)

2005 – 2010

De Passat B5 en B5.5 waren in technisch opzicht Audi’s en geen VW’s. De zescilinders in die auto (de 2.8 V6 en 2.5 TDI) kwamen bij Audi vandaan. De Passat B6 was weer een echte Volkswagen. Dat betekende ook een terugkomst van de VR6-motor.

In eerste instantie was dat de 3.2 liter VR6 met 250 pk. Het leuke was dat de auto er niet sneller uitzag dan een 2.0 diesel of benzine. Je hoorde het wel, want ook in de Passat klinkt de VR6 geweldig.

Passat R36

Naast de Passat was er ook een Passat R36. Dat is een soort cult-auto geworden. Uiteraard was het een grote flop. Ze waren heel erg duur om te ontwikkelen, vrij prijzig om te bouwen en niemand kocht er eentje. Want ja, als je zoveel geld gaat uitgeven aan een dikke Duitser, waarom niet eentje met een premium badge? Precies. Nu dus een van de meest gewilde moderne Volkswagens met VR6 motor.

Passat CC

De Volkswagen Passerati was er ook met VR6 motor van 2008 tot 2012. Het bijzondere is dat je niet de 250 pk-versie kreeg, maar de van de R36! Dus met 300 pk! Dat zie je in de prijzen niet terug. Want een R36 kost met niet al te veel kilometers kot zo’n 20 mille, terwijl de Passerati met deze motor er al is vanaf zo’n tien mille.

Je kreeg wel alle hardware van de R36: dus 4Motion, DSG automaat en dus het volle vermogen. Vaak zijn deze ook nog eens voorzien van dikke aankleding van Volkswagen Individual, dus zeker een leuke occasion. En zo’n VR6 is betrouwbaarder dan en 2.0 TSI uit diezelfde periode.

Volkswagen Eos (1F)

2006 – 2010

Een wonderlijk fenomeen. De Peugeot 307 CC en Renault Mégane CC waren beide een enorme hit als het ging om vierzits cabriolets met klapdaken. Beide auto’s hadden een nadeel: nogal gekunstelde styling dankzij een groot klapdak. Bij de Volkswagen Eos werd dat rechtgezet. Deze auto combineert de voortrein van de Golf met de achterwielophanging van de Passat. Het dak was een bijzonder – typisch Duits – mechanisme, dus lekker gecompliceerd.

Naast de bekende viercilinders was de topmotor een 3.2 VR6. Combineer dat met het hoogwaardige interieur en je had een prima concurrent voor een premium vierzits cabriolet. De V6 leverde van 2008 tot 2009 voorzien van 250 pk; In 2010 leverde het tot 3.6 liter vergrote blok zelfs 260 pk. Voorwielaandrijving en een automaat waren de enige mogelijkheden. In het kader van obscure moderne Volkswagens met VR6 motor is zo’n Eos 3.6 wel heel bijzonder.

Volkswagen Passat V6 (B7)

2010 – 2014

En dan, dan krijgen we de Passat B7. Dat is gewoon en B6, maar dan met een saaier voorkomen. De R36 kwam te vervallen, maar je kreeg gewoon de 3.6 V6 met 300 pk. De R-Line is niet zozeer een ‘R36’. Deze bleef saai, maar je had wel 300 pk in een onopvallende Passat. Je kon zelfs een saaie sedan bestellen. De ideale auto om incognito te genieten.

Volkswagen Touareg (7P)

2010 – 2012

Jazeker, ook de tweede generatie is in Nederland verkrijgbaar geweest met VR6 motor! Uiteraard de 280 pk versie, in Rusland had deze 250 pk. In Nederland ging de VR6 al in 2012 uit het gamma, maar bleef deze tot 2018 leverbaar voor andere markten. Het prijsverschil met de 3.0 TSI, Hybrid en TDI was simpelweg te klein waardoor iedereen ‘m oversloeg.

Volkswagen CC

2012 – 2014

De CC is eigenlijk niets meer of minder dan een Passat CC facelift. Alle ronde vormen werden vervangen door strakkere vormgeving. Hiermee had de CC iets minder eigen karakter qua styling, maar veroudert deze minder snel.

Volkswagen Atlas (CA1)

2017 – 2022

De Volkswagen Atlas is een vreemde eend voor ons. Want eigenlijk is het een grotere en ruimere auto dan de Touareg, maar dan simpeler. De auto staat niet op een MLB-platform (zoals de Touareg), maar het MQB-platform, dus met de motor overdwars.

Het idee erachter is dat d Atlas een stuk goedkoper is om te bouwen (en dus om aan te schaffen). Voor ons Europeanen is het allemaal iets te basaal, maar op zich is zo’n grote familieauto met dikke VR6 best cool.

Volkswagen Talagon 530 V6

2021 – heden

En zo eindigen we dit overzicht van de moderne Volkswagens met VR6 motor. Want is de VR6 dan helemaal dood? Nee, nog niet. De motor bestaat namelijk nog! De Talagon is speciaal bedoeld voor China en maakt gebruik van een VR6 met turbo. De auto wordt gebouwd door FAW-Volkswagen.

Dit is een 2.5 VR6-motor, dus eigenlijk een downsize-versie. Waarom kregen wij die niet in downsize-Europa? Hoe cool zou een VR6 Turbo zijn in Arteon, bijvoorbeeld?

Meer lezen? Check dan hier de techniek van de beroemde VR6 motor!