Een eerste blik in het interieur van de nieuwe Porsche Macan

Porsche heeft het interieur van de nieuwe Macan vrijgegeven.

Na een dikke vertraging komt de onthulling van de nieuwe Porsche Macan eindelijk dichtbij. Voor het eerst gaat de SUV volledig elektrisch. In aanloop naar de onthulling heeft Porsche beeld vrijgegeven van het interieur van de nieuwe Macan.

Drie schermen

De binnenzijde is geen verrassing als je kijkt naar de huidige line-up van het merk. Er zijn de nodige overeenkomsten met de Cayenne, de Taycan en natuurlijk de onlangs onthulde nieuwe Panamera. Drie schermen vormen een belangrijk deel van het interieur. Er is een 12.6 inch digitale cockpit voor de bestuurder, met een 10.9 inch centraal scherm voor bijvoorbeeld muziek.

Daarnaast heeft de passagier een eigen 10.9 inch scherm om mee te spelen. De bediening van het klimaat in de auto is gelokaliseerd in de middenconsole van de auto. Het derde scherm voor passagiers is niet zichtbaar voor de bestuurder tijdens het rijden. Daardoor kan de persoon naast je naar hartelust video’s streamen, terwijl de bestuurder niet bang hoeft te zijn voor afleiding.

87 inch (!) head-up display

Er is nog een vierde scherm die je niet meteen ziet op deze eerste foto van het interieur van de nieuwe Porsche Macan. De volledig elektrische SUV heeft een vierde scherm in vorm van een head-up display. De grootste die ze ooit hebben ontwikkeld en met 87 inch één van grootste head-up displays in een auto ooit.

De beelden worden in de verte geprojecteerd, je hoeft dus niet bang te zijn dat dit gigantische scherm voor afleiding gaat zorgen tijdens het rijden. Het head-up display is onder meer in staat om navigatiepijlen te projecteren op de weg voor je, zodat navigeren kinderspel wordt.

Enkele kenmerken van een Porsche zijn ook weer terug te vinden in het interieur van de nieuwe Macan. Het Sport Chrono klokje bijvoorbeeld, maar ook de selectie van rijmodi met de knop op het stuurwiel.

Specificaties van de nieuwe Porsche Macan zijn met de onthulling van dit interieur nog steeds niet vrijgegeven. Denk aan 600 pk en een grote batterij van ongeveer 100 kWh groot. Het is straks het tweede volledig elektrische model voor het merk uit Zuffenhausen, ontwikkeld op het nieuwe PPE-platform van Audi en Porsche.

De Macan is al één van de populairste modellen van het merk. De elektrische variant kan de SUV nog succesvoller maken. De onthulling van de volledig elektrische Porsche Macan volgt in het begin van 2024.