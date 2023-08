Nieuwe VW Golf: hybride GTI en handbak eruit

Voor puristen wordt de aankomende ‘nieuwe’ Volkswagen Golf een drama en ook de GTI en R worden niet bespaard.

Volgend jaar is het precies 50 jaar geleden dat VW de Beetle van een opvolger voorzag. De Golf. Momenteel kun je nog een Golf bestellen, dan heb je de achtste generatie van de modale hatchback. Maar eigenlijk is het een bitterzoet feestje, want er hangt een donderwolk van jewelste boven de Golf. De achtste generatie valt niet bij iedereen in de smaak en met dank aan de crossover-hype én de wil van de koper om elektrisch te rijden, kiezen er minder mensen voor de Golf dan ooit tevoren.

Facelift

Toch gooit Volkswagen niet zonder slag of stoot de Golf-handdoek in de ring. In ieder geval kunnen we een nieuwe Golf verwachten in 2024, het vijftigste jaar van de auto. Tenminste, nieuw: het wordt een facelift voor de Golf VIII. Het lijkt een facelift à la Golf 7.5 (de onofficiële benaming voor de Golf 7-facelift uit 2017) te worden: subtiele uiterlijke wijzigingen, maar geen gigantische veranderingen. Technisch wordt deze facelift echter wel aardig substantieel.

Handbak exit!

Eén verandering is voor de puristen even slikken. Volkswagen gaat de handbak in de ban doen. Met aardig wat bombarie kondigde Volkswagen bij de Golf VIII een shift-by-wire-systeem aan, waardoor een gigantische lompe automaathendel achterwege gelaten kon worden. Dat leek al een hint te zijn naar het feit dat VW liever heeft dat je gewoon de DSG (automaat) kiest in plaats van de handgeschakelde zesbak. Maar nu gaat zelfs de keuze opgeschort worden en is het een automatische Golf of geen Golf.

Voor de reguliere Golf maakt het waarschijnlijk geen drol uit, de Volkswagen DSG is namelijk meer dan oké in de omgang. Voor de GTI gaat het wel uitmaken, want daarvoor vervalt de handbak dan ook. Al sinds de Golf V GTI zijn de DSG en de handbak gewaagd aan elkaar en zijn beide goede keuzes, maar nu vervalt dus de handbak. Voor de purist is dat erg jammer.

Hybride

Wat voor de purist ook jammer is: naar verwachting gaat Volkswagen bij de facelift ook de GTI en R voorzien van hybride aandrijving. Het gaat dan wel om de meest milde vorm van hybride. Letterlijk: Mild Hybrid. Dat kennen Golf eTSI- en eTDI-kopers al, want je kunt de Golf momenteel krijgen met een mild hybrid benzinemotor. Deze technologie wordt dus ook toegevoegd aan de Golf GTI en R, die wel hun tweeliter benzinemotor houden.

Volkswagen gaat de Mild Hybrid-aandrijving ook herzien zodat de eTSI efficiënter wordt. Het elektrische aspect wordt iets potenter om de auto iets vlotter te maken en ook nog iets verder het verbruik en de uitstoot te drukken. De 1.0 TSI en 1.5 TSI zonder Mild Hybrid blijven wel, maar worden niet herzien. Ook de TDI en eTDI blijven dus en de GTD krijgt ook Mild Hybrid aandrijving. De eHybrid en GTE, de plug-in modellen, krijgen naar verluidt een kleine vermogenboost naar respectievelijk 215 en 260 pk.

Interieur

De Volkswagen Golf VIII kreeg tijdens zijn introductie ook de wind van voren qua ergonomie in het interieur. Volkswagen ging voor een digitale revolutie in de Golf en dat betekende een compleet nieuw scherm en nieuwe interface. Daar was niet iedereen, of eigenlijk iedereen niet, positief over. Vooral de digitale bediening van de airco moest het ontgelden, maar het grootste probleem daaraan was eigenlijk erg simpel: de bediening werd niet opgelicht in het donker. Dat heeft Volkswagen nu opgelost. Ook het scherm en de digitale tellerbak worden vergroot tot respectievelijk 12,9 inch en 10,4 inch. Daarnaast wordt de menustructuur herzien om het allemaal wat logischer te maken wanneer je het scherm bedient. Haptische knopjes op het stuur gaan trouwens ook in de ban ten faveure van gewone drukknoppen. Dat laatste was trouwens ook een prima oplossing geweest voor de airco…

Met de update, die we waarschijnlijk later dit jaar al te zien krijgen, moet de Volkswagen Golf het nog even een paar jaar volhouden. Eigenlijk was de bedoeling dat de ID.3 het stokje naadloos van de Volkswagen Golf overnam, maar dat valt in de praktijk tegen. Volkswagen heeft het gehad over een elektrische Golf, maar dat wordt allemaal in een later stadium duidelijk. (via Autocar)