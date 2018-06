Deze actie van Jaguar Land Rover gaat banen kosten

It's all 'bout the money.

Donkere wolken boven de Britse fabriek van Jaguar Land Rover (JLR). Eerder werd al bekend dat de nieuwe generatie Land Rover Discovery niet in Engeland, maar in Slowakije zal worden gebouwd. Vandaag werd duidelijk dat dit gevolgen gaat hebben voor de medewerkers van de Britse autofabriek.

JLR heeft in een statement aangegeven dat er banen gaan verdwijnen in Engeland. Een keuze met gevolgen, al is deze beslissing onderdeel van het lange termijn strategie van het autoconcern, zo stelt het bedrijf zelf. De productie verhuizen naar Slowakije scheelt duizenden euro’s per auto.

Hoewel er banen gaan verdwijnen, zal de fabriek nog steeds auto’s blijven bouwen. De nieuwe Range Rover en Range Rover Sport worden bijvoorbeeld in de Solihull-fabriek geproduceerd. De verminderde vraag naar diesels en de nasleep van Brexit worden ook door JLR genoemd als redenen van het banenverlies. Dit jaar gaan er zo’n 1.000 banen verloren bij het autoconcern in Engeland.

De fabriek in Slowakije is nieuw en gaat eind dit jaar volledig opereren. Er werken nu al ongeveer 1.400 mensen. Het is de bedoeling dat er straks 300.000 auto’s van de band rollen in de fabriek in Nitra. Naast Slowakije en Engeland, heeft het concern tevens fabrieken in Oostenrijk en China. (via Autonews)