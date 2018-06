Byton K-Byte: elektrisch met een lekker strak design

Zeker geen verkeerd uiterlijk.

Elektrische stadsauto’s. Boeh, bleh, saai. Je kent het wel. En ja, sommige mueslihokken zijn alles behalve aantrekkelijke auto’s te noemen. Gelukkig zijn er genoeg voorbeelden van geslaagde ontwerpen, zoals de Model S van Tesla. Aan dat laatste rijtje kan weer een nieuwe mueslireep worden toegevoegd, want de Chinezen van Byton hebben iets nieuws om je tanden in de zetten.

Het is het tweede concept van de startup en ze noemen hem K-Byte. De auto moet een volledige elektrische sedan voorstellen met level vier autonome capaciteiten. Het is niet alleen concept geneuzel. De K-Byte moet over enkele jaren op de weg verschijnen. Ook in Europa.

Als eerste komt de M-Byte, een eerder gepresenteerde elektrische SUV, op de markt. Vervolgens is het de beurt aan deze K-Byte. Uiteraard is eerst thuisland China aan de beurt. Chinezen zijn gek op auto’s met een kont en met een elektrische aandrijflijn kan de aanschaf door middel van subsidie financieel gestimuleerd worden.

De elektrische auto’s van Byton staan voorlopig allemaal op hetzelfde platform. Naast de M- en K-Byte moet er nog een derde model komen, een zevenzits MPV. De 4,95 meter lange K-Byte is voorlopig nog een concept. Het daadwerkelijke productiemodel zal dus ietwat afwijken van de sedan op de computerplaatjes.